Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Динамо» – о Маркове: «Нам был нужен такой форвард»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал покупку Евгения Маркова.

    «Динамо» приобрело молодого форварда, который в этом году в премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений – четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард.

    Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб», – сказал Муравьев.

    Ранее 23-летний игрок выступал за «Тосно».

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 13:13

      Кто то сдох там в управлении клуба, очень на Динамо не похожа такая грамотная трансферная политика.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11