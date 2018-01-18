Гендиректор «Динамо» – о Маркове: «Нам был нужен такой форвард»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал покупку Евгения Маркова.

«Динамо» приобрело молодого форварда, который в этом году в премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений – четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард.

Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб», – сказал Муравьев.

Ранее 23-летний игрок выступал за «Тосно».