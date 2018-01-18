Вальверде считает «Эспаньол» фаворитом в противостоянии с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает «Эспаньол» фаворитом в четвертьфинальном противостоянии Кубка Испании.

«Фаворитом является тот, кто побеждает. Хотя многие считают, что такой статус имеет «Барселона».

Нам предстоит добиться нужного результата и сводить на нет преимущество соперника во втором матче. Результат первой игры нельзя назвать положительным для нас.

В случае, если соперник забьет гол в ответной встрече, нам придется забивать в их ворота трижды. Сейчас у «Эспаньола» больше шансов на выход в полуфинал, чем до первой встречи», – считает тренер.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.