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    Вальверде считает «Эспаньол» фаворитом в противостоянии с «Барселоной»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает «Эспаньол» фаворитом в четвертьфинальном противостоянии Кубка Испании.

    «Фаворитом является тот, кто побеждает. Хотя многие считают, что такой статус имеет «Барселона».

    Нам предстоит добиться нужного результата и сводить на нет преимущество соперника во втором матче. Результат первой игры нельзя назвать положительным для нас.

    В случае, если соперник забьет гол в ответной встрече, нам придется забивать в их ворота трижды. Сейчас у «Эспаньола» больше шансов на выход в полуфинал, чем до первой встречи», – считает тренер.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

    Источник: AS

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    18.01.2018 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 января 2018, 12:33

      "В случае, если соперник забьет гол в ответной встрече, нам придется забивать в их ворота трижды. Сейчас у «Эспаньола» больше шансов на выход в полуфинал, чем до первой встречи"
      Спасибо, Кэп.

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