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    Сарри мог возглавить «Рубин»

    Нынешний главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри мог возглавить «Рубин» в 2013 году. Об этом рассказал Курбан Бердыев. По его словам, он хотел видеть итальянца в казанском клубе.

    – Я приезжал к Сарри, он тогда тренировал «Эмполи». Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует «Наполи». Но я по матчам «Эмполи» чувствовал мощную организацию.

    Начинаю смотреть, кто такой Сарри. Оказалось – бухгалтер. Вообще не понял, как так! Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме.

    Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл. Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру.

    Когда Сарри был в «Эмполи», ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: «Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду». Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается, я такое удовольствие получил.

    Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардиоле. Его сила в деталях и у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. В этом его сила. И когда я это увидел, то сразу захотел его позвать в «Рубин».

    – Вы серьезно? Вместо себя после вашего увольнения?

    – Да. И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: «Давай-давай». Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет «Рубин». Сарри очень сильный тренер и то, что «Наполи» идет в лидерах – это закономерность

    Источник: БИЗНЕС Online

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    18.01.2018 09:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 18 января 2018, 12:29

      Учись у него Курбан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 18 января 2018, 11:42

      ...готовят общественность к очередной смене тренера в зените!...а в рубине кбб пару лет точно трогать не будут...он опять команду с чистого листа собирает

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 10:37

      Че,Курбашка,сдуваешься помоленьку,а нехер было убегать с Ростова и воровать игроков.Надеюсь увидеть Рубин в борьбе за выживания!!!

      -3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > гус 18 января 2018, 13:44

      Ага,всё купил,молодец

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 января 2018, 10:09

      бердыев-лучший

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