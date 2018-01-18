Нынешний главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри мог возглавить «Рубин» в 2013 году. Об этом рассказал Курбан Бердыев. По его словам, он хотел видеть итальянца в казанском клубе.

– Я приезжал к Сарри, он тогда тренировал «Эмполи». Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует «Наполи». Но я по матчам «Эмполи» чувствовал мощную организацию.

Начинаю смотреть, кто такой Сарри. Оказалось – бухгалтер. Вообще не понял, как так! Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме.

Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл. Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру.

Когда Сарри был в «Эмполи», ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: «Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду». Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается, я такое удовольствие получил.

Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардиоле. Его сила в деталях и у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. В этом его сила. И когда я это увидел, то сразу захотел его позвать в «Рубин».

– Вы серьезно? Вместо себя после вашего увольнения?

– Да. И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: «Давай-давай». Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет «Рубин». Сарри очень сильный тренер и то, что «Наполи» идет в лидерах – это закономерность