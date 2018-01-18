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Сарри мог возглавить «Рубин»

18 января 2018, 09:18
5

Нынешний главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри мог возглавить «Рубин» в 2013 году. Об этом рассказал Курбан Бердыев. По его словам, он хотел видеть итальянца в казанском клубе.

– Я приезжал к Сарри, он тогда тренировал «Эмполи». Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует «Наполи». Но я по матчам «Эмполи» чувствовал мощную организацию.

Начинаю смотреть, кто такой Сарри. Оказалось – бухгалтер. Вообще не понял, как так! Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме.

Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл. Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру.

Когда Сарри был в «Эмполи», ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: «Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду». Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается, я такое удовольствие получил.

Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардиоле. Его сила в деталях и у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. В этом его сила. И когда я это увидел, то сразу захотел его позвать в «Рубин».

– Вы серьезно? Вместо себя после вашего увольнения?

– Да. И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: «Давай-давай». Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет «Рубин». Сарри очень сильный тренер и то, что «Наполи» идет в лидерах – это закономерность

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Эмполи Рубин Бердыев Курбан Сарри Маурицио
Комментарии (5)
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Igor Belousov
1516259347
бердыев-лучший
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Татарин за ЦСКА
1516261067
Че,Курбашка,сдуваешься помоленьку,а нехер было убегать с Ростова и воровать игроков.Надеюсь увидеть Рубин в борьбе за выживания!!!
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Бубновский
1516264935
...готовят общественность к очередной смене тренера в зените!...а в рубине кбб пару лет точно трогать не будут...он опять команду с чистого листа собирает
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geroin161
1516267751
Учись у него Курбан
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