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    Глушаков: «Игру сборной России сравнили с порно? Мы достойно выглядели с ведущими командами»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков оценил выступления национальной команды.

    Ближайший матч россияне проведут в марте против сборной Бразилии.

    – Мартиросян и Ургант сравнили нынешнюю игру нашей сборной с порно. С этим ты тоже согласен?

    – Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2018 01:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 12:20

      Плавчихи ГДР были непобедимы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 января 2018, 09:56

      ЧМ рассудит, если нас туда допустят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 января 2018, 08:45

      Как ни крути, а от порно по определению только позитив может быть. Чего не скажешь о игре нашей сборной. Радует крайне редко.

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > oyabun 18 января 2018, 09:02

      Ну... не всё так однозначно. Вот если в порно ты вдруг увидишь свою любимую женщину... с позитивом может не заладиться. Вот примерно так со сборной - вроде и красиво, а не радостно.

      5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > oyabun 19 января 2018, 09:20

      А если точнее сказать, то после ЧЕ 2008 вообще не радует.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 января 2018, 08:44

      Пля с вами играли как с котятами, умник хренов


      На чм посмотрим как ты опозоришься

      2
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      Рейтинг: +161

      gandyv 18 января 2018, 08:20

      все так

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 января 2018, 08:16

      Да,Денис,не стоит обижаться на гомиков.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 января 2018, 02:40

      Не согласен! И с Денисом, и с Ургантом... От порно было бы больше приятных впечатлений, чем от чисто отбойной игры нашей сборной

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