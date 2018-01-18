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  • Глушаков: «Игру сборной России сравнили с порно? Мы достойно выглядели с ведущими командами»

Глушаков: «Игру сборной России сравнили с порно? Мы достойно выглядели с ведущими командами»

18 января 2018, 01:34
9

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков оценил выступления национальной команды.

Ближайший матч россияне проведут в марте против сборной Бразилии.

– Мартиросян и Ургант сравнили нынешнюю игру нашей сборной с порно. С этим ты тоже согласен?

– Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Спартак Глушаков Денис
Комментарии (9)
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mialkov
1516232412
Не согласен! И с Денисом, и с Ургантом... От порно было бы больше приятных впечатлений, чем от чисто отбойной игры нашей сборной
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yorgenbarenz
1516252611
Да,Денис,не стоит обижаться на гомиков.
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gandyv
1516252828
все так
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Axe111
1516254244
Пля с вами играли как с котятами, умник хренов На чм посмотрим как ты опозоришься
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oyabun
1516254320
Как ни крути, а от порно по определению только позитив может быть. Чего не скажешь о игре нашей сборной. Радует крайне редко.
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bolela_16
1516258576
ЧМ рассудит, если нас туда допустят...
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anatolich72
1516267202
Плавчихи ГДР были непобедимы.
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