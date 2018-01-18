Глушаков: «Игру сборной России сравнили с порно? Мы достойно выглядели с ведущими командами»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков оценил выступления национальной команды.

Ближайший матч россияне проведут в марте против сборной Бразилии.

– Мартиросян и Ургант сравнили нынешнюю игру нашей сборной с порно. С этим ты тоже согласен?

– Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков.