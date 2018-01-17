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    Пеле считает Месси более совершенным футболистом, чем Роналду

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле сравнил форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бразилец отдал предпочтение аргентинцу.

    Отметим, что Роналду по итогам 2017 года получил «Золотой мяч».

    «Месси более совершенный футболист, чем Роналду. Месси был самым стабильным за последние 10 лет. Что касается Криштиану, то он замечательный бомбардир.

    Роналду может забивать голы. Месси же может создавать моменты, контролировать игру и при этом круто забивать.

    Роналду – отличный голеадор, но если брать совершенного игрока, то без сомнений лучшим является Месси», – сказал Пеле.

    Источник: Sport.es

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    17.01.2018 23:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 23 января 2018, 20:26

      Дядька Пеле знает толк в футболе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 18 января 2018, 21:24

      Однозначно!!!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 18 января 2018, 13:17

      Вечная тема... Я считаю смотреть надо все равно по результату, а это очень не просто.
      Вот количество голов, например:
      1) За клубы: КР - 545, Месси - 541
      2) За сборные: КР - 79, Месси - 61
      Тут Рон лидирует, но Месси помоложе (однако, в будущем может быть всякое, поэтому мы смотрим только на сегодня, а сегодня больше голов у Рона).

      Количество командных трофеев:
      1) ЛЧ - по 4 у каждого
      2) Национальные лиги: КР - 5, Месси - 8
      3) Национальные кубки: КР - 10, Месси - 12
      4) Суперкубок УЕФА - по 3 у каждого
      5) Клубный чемпионат мира: КР - 4, Месси - 3
      5) На уровне сборных: КР - ЧЕ (+серебро и бронза на ЧЕ), у Месси - серебро ЧМ (+два серебра КА)
      Думаю, Месси впереди по трофеям, хотя у него и нет золота со сборной.
      Количество индивидуальных трофеев:
      1) ЗМ: по пять
      2) Лучший игрок по версии ФИФА: КР -3, Месси - 1
      3) Лучший игрок ЧМ: КР - 0, Месси - 1
      4) ЗБ: по четыре
      5) Лучший бомбардир своей национальной лиги: по 4
      6) лучший бомбардир в ЛЧ в сезоне: КР - 6, Месси - 5
      7) лучший бомбардир ЧЕ: Кр -1, Месси - 0
      Чуть-чуть впереди Криштиану.

      По рекордам:
      Месси:
      1) Король Испании (лучший бомбардир и ассистент ЛаЛиги, то же - в кубке Испании)
      2) Супер сезон (91 гол за календарный год, 73 гола за сезон)
      3) Лучший бомбардир Аргентины

      Криштиану Роналду:
      1) Король межнациональных клубных турниров (Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ, клубного чемпионата мира, европейских турниров совокупно, больше всего мячей в ЛЧ в отдельном сезоне, и на любой ее стадии)
      2) Супер серия сезонов (единственный футболист, кто забивал более 50 голов на протяжении 6 сезонов (причем КР сделал это подряд), а также более 50 голов на протяжении 7 календарных лет (подряд), 60 голов - 4 календарных года подряд).
      3) Победа всех титулов за 2 клуба в 2х разных лигах из топ-5. 4) Лучший бомбардир Португалии, Лучший бомбардир ЧЕ, финальной части ЧЕ (вместе с Платини), отборочных матчей к ЧЕ и ЧМ. 5) Самое большое количество голов в АПЛ (вместе с Ширером).
      Опять Криш впереди.

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 12:25

      Месси игрок одной команды,а Роналду везде лидер где бы не играл.

      -1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 января 2018, 00:23

      сами разберёмся
      .

      -1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 18 января 2018, 00:03

      Он и лутше тебя тоже если лутше роналду.
      Пелле старина , такие как МЕССИ не ближайшие 50 лет , если даже будет такой то он будет выделяются на фоне других лутше , но лутше Месси не родится , потому что он с другой планеты и это факт

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > sachsen-leipzig 18 января 2018, 00:09

      Ты в школе учился , ни одного слова без ошибки нет . А насчет Пеле ты не прав , он был самый лучший . Лично в 1965 году в "Лужниках" видел ...

      5
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 > VikNMar 18 января 2018, 01:33

      Чем Пеле лучше Круиффа и Марадоны?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > LSV_911 18 января 2018, 08:54

      Хотя бы тем , что трёхкратный чемпион мира , голов наколотил более тысячи , продолжать ......

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 января 2018, 00:00

      Поэтому барса и лидер

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 23:30

      пеле прав !

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 января 2018, 23:21

      Вполне согласен.

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