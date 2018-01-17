Пеле считает Месси более совершенным футболистом, чем Роналду

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле сравнил форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бразилец отдал предпочтение аргентинцу.

Отметим, что Роналду по итогам 2017 года получил «Золотой мяч».

«Месси более совершенный футболист, чем Роналду. Месси был самым стабильным за последние 10 лет. Что касается Криштиану, то он замечательный бомбардир.

Роналду может забивать голы. Месси же может создавать моменты, контролировать игру и при этом круто забивать.

Роналду – отличный голеадор, но если брать совершенного игрока, то без сомнений лучшим является Месси», – сказал Пеле.