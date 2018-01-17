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  • Пеле считает Месси более совершенным футболистом, чем Роналду

Пеле считает Месси более совершенным футболистом, чем Роналду

17 января 2018, 23:16
12

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле сравнил форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бразилец отдал предпочтение аргентинцу.

Отметим, что Роналду по итогам 2017 года получил «Золотой мяч».

«Месси более совершенный футболист, чем Роналду. Месси был самым стабильным за последние 10 лет. Что касается Криштиану, то он замечательный бомбардир.

Роналду может забивать голы. Месси же может создавать моменты, контролировать игру и при этом круто забивать.

Роналду – отличный голеадор, но если брать совершенного игрока, то без сомнений лучшим является Месси», – сказал Пеле.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Пеле
Комментарии (12)
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Mr Abdullaev
1516220491
Вполне согласен.
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dinar7777dinar
1516221036
пеле прав !
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Юрий Б.
1516222840
Поэтому барса и лидер
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sachsen-leipzig
1516222994
Он и лутше тебя тоже если лутше роналду. Пелле старина , такие как МЕССИ не ближайшие 50 лет , если даже будет такой то он будет выделяются на фоне других лутше , но лутше Месси не родится , потому что он с другой планеты и это факт
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Робинзон
1516224182
сами разберёмся .
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anatolich72
1516267536
Месси игрок одной команды,а Роналду везде лидер где бы не играл.
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Schicko
1516270658
Вечная тема... Я считаю смотреть надо все равно по результату, а это очень не просто. Вот количество голов, например: 1) За клубы: КР - 545, Месси - 541 2) За сборные: КР - 79, Месси - 61 Тут Рон лидирует, но Месси помоложе (однако, в будущем может быть всякое, поэтому мы смотрим только на сегодня, а сегодня больше голов у Рона). Количество командных трофеев: 1) ЛЧ - по 4 у каждого 2) Национальные лиги: КР - 5, Месси - 8 3) Национальные кубки: КР - 10, Месси - 12 4) Суперкубок УЕФА - по 3 у каждого 5) Клубный чемпионат мира: КР - 4, Месси - 3 5) На уровне сборных: КР - ЧЕ (+серебро и бронза на ЧЕ), у Месси - серебро ЧМ (+два серебра КА) Думаю, Месси впереди по трофеям, хотя у него и нет золота со сборной. Количество индивидуальных трофеев: 1) ЗМ: по пять 2) Лучший игрок по версии ФИФА: КР -3, Месси - 1 3) Лучший игрок ЧМ: КР - 0, Месси - 1 4) ЗБ: по четыре 5) Лучший бомбардир своей национальной лиги: по 4 6) лучший бомбардир в ЛЧ в сезоне: КР - 6, Месси - 5 7) лучший бомбардир ЧЕ: Кр -1, Месси - 0 Чуть-чуть впереди Криштиану. По рекордам: Месси: 1) Король Испании (лучший бомбардир и ассистент ЛаЛиги, то же - в кубке Испании) 2) Супер сезон (91 гол за календарный год, 73 гола за сезон) 3) Лучший бомбардир Аргентины Криштиану Роналду: 1) Король межнациональных клубных турниров (Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ, клубного чемпионата мира, европейских турниров совокупно, больше всего мячей в ЛЧ в отдельном сезоне, и на любой ее стадии) 2) Супер серия сезонов (единственный футболист, кто забивал более 50 голов на протяжении 6 сезонов (причем КР сделал это подряд), а также более 50 голов на протяжении 7 календарных лет (подряд), 60 голов - 4 календарных года подряд). 3) Победа всех титулов за 2 клуба в 2х разных лигах из топ-5. 4) Лучший бомбардир Португалии, Лучший бомбардир ЧЕ, финальной части ЧЕ (вместе с Платини), отборочных матчей к ЧЕ и ЧМ. 5) Самое большое количество голов в АПЛ (вместе с Ширером). Опять Криш впереди.
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qwera 1969
1516299891
Однозначно!!!!!!!!!!!!!
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Timoor8607
1516728410
Дядька Пеле знает толк в футболе!
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