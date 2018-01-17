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    Чалов: «После первой зарплаты я принес домой тортики и сок»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, на что потратил первые заработанные деньги.

    В декабре 19-летний россиянин стал обладателем премии «Первая пятерка».

    В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    – Помнишь свою первую зарплату?

    – О, вопросы про деньги, как у Юры Дудя? Помню. После первой зарплаты я принес домой тортики и сок. Мне было лет 13. Я не помню, чтобы копил на что-то. Благодаря родителям я ни в чем не нуждался, а деньги оставлял на покушать, сходить в кино. А так совсем недавно с братом пополам купили маме машину.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.01.2018 22:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 23:17

      Абсолютно пустой "нападающий"! Он даже нападать то не умеет.Никогда ему не быть Вагнер Лавом,Дерлеем,Ван Нистелроем,Оуэном,Кантона,... и даже Кержаковым! Запомните мои слова! У человека просто нет ни данных.ни желания.ничего! Другое дело из молодежки спартака(когда они играли то ли с Севильей,то ли с Ливерпулем) было там пару парней активных,бодрых,борящихся,работающих..каким однажды молодого я увидел Прудникова!

      -2
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      Рейтинг: +10

      Shuter-Hant > Антон bx14e 29 января 2019, 15:45

      Сейчас Чалов лучший бомбардир всея Руси и игрок основной сборной России.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Shuter-Hant 29 апреля 2019, 22:55

      ахахахах! ты серьезно?))

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 января 2018, 22:40

      Какая умничка

      3
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