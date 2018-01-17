Чалов: «После первой зарплаты я принес домой тортики и сок»

Абсолютно пустой "нападающий"! Он даже нападать то не умеет.Никогда ему не быть Вагнер Лавом,Дерлеем,Ван Нистелроем,Оуэном,Кантона,... и даже Кержаковым! Запомните мои слова! У человека просто нет ни данных.ни желания.ничего! Другое дело из молодежки спартака(когда они играли то ли с Севильей,то ли с Ливерпулем) было там пару парней активных,бодрых,борящихся,работающих..каким однажды молодого я увидел Прудникова!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, на что потратил первые заработанные деньги.
В декабре 19-летний россиянин стал обладателем премии «Первая пятерка».
В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
– Помнишь свою первую зарплату?
– О, вопросы про деньги, как у Юры Дудя? Помню. После первой зарплаты я принес домой тортики и сок. Мне было лет 13. Я не помню, чтобы копил на что-то. Благодаря родителям я ни в чем не нуждался, а деньги оставлял на покушать, сходить в кино. А так совсем недавно с братом пополам купили маме машину.