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  • Веденеев: «Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но не в «Зените»

Веденеев: «Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но не в «Зените»

17 января 2018, 06:15
5

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит места в составе команды для Артема Дзюбы и Олега Шатова. По его словам, оба оказались не готовы к конкуренции в сильном клубе.

«Дзюба и Шатов оказались не готовы к конкуренции. Они посчитали, что могут попадать в состав за былые заслуги, но это не так.

Когда же им предложили бороться за место в старте, оба были просто психологически не готовы к этому. Наверное, для всех будет лучше, если они покинут клуб.

Когда в команде есть недовольные, работа тренерского штаба усложняется. Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде», – считает Веденеев.

Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Веденеев Сергей
Комментарии (5)
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ROSTOV SUPER
1516162810
Да ,будет лучше для всех , если они покинут клуб , но какого хрена клуб не хочет отпускать Шатова , а собирается его гнобить в Зенит - 2 ! А это игрок сборной , а на носу ЧМ-2018 ! Доите государственный Газпром ,так хоть что то для страны делайте , а тут еще и сборную гробят !
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Dimon013
1516170752
Да они оба игроки основы, только вот в Зените что-то не складывается в последнее время!
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retiremen
1516171818
Красавец Веденеев, за что он отвечает, раз раздает такие интервью. Пукнул в воду и сидит радуется. Я не помню его как игрока супер уровня игравшего за ведущие клубы мира. Да и как тренера такого знаменитого я тоже не знаю. Бомбардир, але - ку - ку! Вам уже нормальные специалисты интервью не дают???? Надо реально отменять лимит на легионеров. Тогда в Зените будет играть сборная Аргентины, а наши все будут нарабатывать колоссальный опыт играя против этой сборной у нас в чемпионате. Я наконец то понял здравый смысл отмены лимита!!!
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alp
1516198153
Дзюба - халявщик.. шатов звезду поймал... не знаю как насчет Артема, но Олег просто сдулся.. как говорят - снизил требования к себе
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