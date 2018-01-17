Веденеев: «Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но не в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит места в составе команды для Артема Дзюбы и Олега Шатова. По его словам, оба оказались не готовы к конкуренции в сильном клубе.

«Дзюба и Шатов оказались не готовы к конкуренции. Они посчитали, что могут попадать в состав за былые заслуги, но это не так.

Когда же им предложили бороться за место в старте, оба были просто психологически не готовы к этому. Наверное, для всех будет лучше, если они покинут клуб.

Когда в команде есть недовольные, работа тренерского штаба усложняется. Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде», – считает Веденеев.

Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.