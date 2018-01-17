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    Веденеев: «Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но не в «Зените»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит места в составе команды для Артема Дзюбы и Олега Шатова. По его словам, оба оказались не готовы к конкуренции в сильном клубе.

    «Дзюба и Шатов оказались не готовы к конкуренции. Они посчитали, что могут попадать в состав за былые заслуги, но это не так.

    Когда же им предложили бороться за место в старте, оба были просто психологически не готовы к этому. Наверное, для всех будет лучше, если они покинут клуб.

    Когда в команде есть недовольные, работа тренерского штаба усложняется. Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде», – считает Веденеев.

    Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.

    Источник: Известия

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    17.01.2018 06:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11240

      alp 17 января 2018, 17:09

      Дзюба - халявщик.. шатов звезду поймал... не знаю как насчет Артема, но Олег просто сдулся.. как говорят - снизил требования к себе

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 января 2018, 09:50

      Красавец Веденеев, за что он отвечает, раз раздает такие интервью. Пукнул в воду и сидит радуется. Я не помню его как игрока супер уровня игравшего за ведущие клубы мира. Да и как тренера такого знаменитого я тоже не знаю. Бомбардир, але - ку - ку! Вам уже нормальные специалисты интервью не дают????
      Надо реально отменять лимит на легионеров. Тогда в Зените будет играть сборная Аргентины, а наши все будут нарабатывать колоссальный опыт играя против этой сборной у нас в чемпионате. Я наконец то понял здравый смысл отмены лимита!!!

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 января 2018, 09:32

      Да они оба игроки основы, только вот в Зените что-то не складывается в последнее время!

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 17 января 2018, 07:20

      Да ,будет лучше для всех , если они покинут клуб , но какого хрена клуб не хочет отпускать Шатова , а собирается его гнобить в Зенит - 2 ! А это игрок сборной , а на носу ЧМ-2018 ! Доите государственный Газпром ,так хоть что то для страны делайте , а тут еще и сборную гробят !

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      Рейтинг: +11240

      alp > ROSTOV SUPER 17 января 2018, 17:10

      может потому, что Зенит не уверен, как долго манчини будет гт?

      0
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