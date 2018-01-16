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    Верди отказался переходить в «Наполи» за 25 миллионов

    Полузащитник «Болоньи» Симоне Верди отверг предложение «Наполи». Об этом сообщил ресурс Football Italia.

    Донато Орньони, агент Верди, сказал, что его клиента все устраивает в нынешнем клубе.

    Неаполитанский клуб предлагал за итальянского хавбека 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия сделки.

    Верди в текущем сезоне принял участие в 21 матче всех турниров. На его счету пять голов и шесть результативных передач. Ранее 25-летний футболист выступал за «Милан», «Эйбар», «Торино» и «Эмполи».

    Источник: Football Italia

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    16.01.2018 21:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 16 января 2018, 22:33

      перейде і буде на лавці

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