Верди отказался переходить в «Наполи» за 25 миллионов

Полузащитник «Болоньи» Симоне Верди отверг предложение «Наполи». Об этом сообщил ресурс Football Italia.

Донато Орньони, агент Верди, сказал, что его клиента все устраивает в нынешнем клубе.

Неаполитанский клуб предлагал за итальянского хавбека 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия сделки.

Верди в текущем сезоне принял участие в 21 матче всех турниров. На его счету пять голов и шесть результативных передач. Ранее 25-летний футболист выступал за «Милан», «Эйбар», «Торино» и «Эмполи».