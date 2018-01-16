Венгер получил дисквалификацию за то, что назвал работу судьи позором

Футбольная ассоциация Англии опубликовала документ с объяснением дисквалификации главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на три матча.

После матча 21 тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1) между французом и главным рефери Майком Дином состоялась перепалка в судейской комнате.

– Вы не были честны по ходу матча.

– То есть вы называете меня обманщиком?

– Вы должны работать, как профессиональный арбитр, но на деле ваша работа сегодня – позор.

Позже Дин попросил Венгера покинуть помещение.