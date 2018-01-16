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    Венгер получил дисквалификацию за то, что назвал работу судьи позором

    Футбольная ассоциация Англии опубликовала документ с объяснением дисквалификации главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на три матча.

    После матча 21 тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1) между французом и главным рефери Майком Дином состоялась перепалка в судейской комнате.

    – Вы не были честны по ходу матча.

    – То есть вы называете меня обманщиком?

    – Вы должны работать, как профессиональный арбитр, но на деле ваша работа сегодня – позор.

    Позже Дин попросил Венгера покинуть помещение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 января 2018, 21:25

      Теперь даже критиковать работу судьи нельзя?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > BRO_football 17 января 2018, 00:52

      А когда было можно?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:20

      венгер позор это ты ! позоришь арсенал из года в год ! сколько тебя убогого еще будут держать в лондоне. лягушатник иди тренируй какой нить середняк в чемпионате франции !

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