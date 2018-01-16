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«Боруссия» примет решение по трансферу Обамеянга сегодня

16 января 2018, 11:43
3

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к тому, чтобы покинуть команду в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Ранее габонец был отстранен от основного состава команды по дисциплинарным причинам, из-за чего он не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0. Сегодня стало известно, что футболист вернулся к занятиям с основным составом.

Руководство дортмундцев планирует в кратчайшие сроки решить вопрос с игроком. Известно, что были проведены переговоры с «Арсеналом», который готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов евро. Решение о трансфере должно быть принято сегодня.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Боруссия Д Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (3)
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zatonn
1516092414
От игрока, который ведёт себя вызывающе по отношению к собственному клубу, необходимо избавляться, пусть это даже Обамеянг.
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+50/-50
1516121409
Пора скинуть "канонирам". Пусть старик Венгер с ним работает.
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dinar7777dinar
1516127672
обамеянг ты конченый дурак ! бежишь к убогому венгеру !! ))))))))))))))))))))))
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