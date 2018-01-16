«Боруссия» примет решение по трансферу Обамеянга сегодня

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к тому, чтобы покинуть команду в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Ранее габонец был отстранен от основного состава команды по дисциплинарным причинам, из-за чего он не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0. Сегодня стало известно, что футболист вернулся к занятиям с основным составом.

Руководство дортмундцев планирует в кратчайшие сроки решить вопрос с игроком. Известно, что были проведены переговоры с «Арсеналом», который готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов евро. Решение о трансфере должно быть принято сегодня.