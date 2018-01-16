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    «Боруссия» примет решение по трансферу Обамеянга сегодня

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к тому, чтобы покинуть команду в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.

    Ранее габонец был отстранен от основного состава команды по дисциплинарным причинам, из-за чего он не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0. Сегодня стало известно, что футболист вернулся к занятиям с основным составом.

    Руководство дортмундцев планирует в кратчайшие сроки решить вопрос с игроком. Известно, что были проведены переговоры с «Арсеналом», который готов заплатить за Обамеянга 60 миллионов евро. Решение о трансфере должно быть принято сегодня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:34

      обамеянг ты конченый дурак ! бежишь к убогому венгеру !! ))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 января 2018, 19:50

      Пора скинуть "канонирам". Пусть старик Венгер с ним работает.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2018, 11:46

      От игрока, который ведёт себя вызывающе по отношению к собственному клубу, необходимо избавляться, пусть это даже Обамеянг.

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