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  • Рейнгольд: «Нынешний «Спартак» – детище Карреры, он возродил клуб»

Рейнгольд: «Нынешний «Спартак» – детище Карреры, он возродил клуб»

15 января 2018, 08:14
17

Бывший футболист «Спартака», чемпион СССР Валерий Рейнгольд считает, что нынешнее положение красно-белых – в первую очередь заслуга Массимо Карреры.

«То, как сейчас играет «Спартак», — в первую очередь заслуга именно Карреры. Не хочу обижать Дмитрия Аленичева и других предшественников итальянского специалиста, но эта команда — детище именно Карреры, он возродил клуб.

Массимо нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен Массимо. Это взаимовыгодное сотрудничество со всех точек зрения», – считает Рейнгольд.

Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года. В текущем сезоне красно-белые после 20-ти туров делят второе место в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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oyabun
1515994713
Заявление слишком очевидное, чтобы размещать его в качестве новости. Все более менее разумные болельщики считают так же.
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Vlad_Tverskoy
1515994893
не кто и не сомневался! после 0-1 от АЕКа вся страна видела испуганные глазки Димы и Егорки,про третьего вообще молчу!Спрятались под козырек скамейки запасных и сидели шушукались,пальцы кусали!!!Тогда все все сразу поняли...
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Evgeniy32
1515996942
Блевать хочется от таких специалистов. Спартак проиграет, он начинает клуб поливать грязью. Причем ладно если конструктивная критика, но....
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Опорник84
1516000048
То же мне новость! Все кто любит Спартак до глубины души об это знают!
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Чикомас
1516001617
Да..повезло мясным с тренером...
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OfaZavr
1516003226
ну это и так давно понятно, новость ни о чем.
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alp
1516006141
это до первого проигрыша КБ.. после него старый обольет карреру говном
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gfhxpfbd7406
1516007524
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Полная Канистра
1516014133
во первых здравствуй деда! давно тебя не было С НОВЫМ ГОДОМ ТЕБЯ!
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Silicium
1516018774
В спорте нужна ЛИЧНОСТЬ. Каррера из таких , вокруг него царит атмосфера, формирующая личности и заставляющая игроков проявлять свои лучшие качества. Спартаку крупно повезло с тренером, это не Слуцкий с его"Мы говно".
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