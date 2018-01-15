Рейнгольд: «Нынешний «Спартак» – детище Карреры, он возродил клуб»

Бывший футболист «Спартака», чемпион СССР Валерий Рейнгольд считает, что нынешнее положение красно-белых – в первую очередь заслуга Массимо Карреры.

«То, как сейчас играет «Спартак», — в первую очередь заслуга именно Карреры. Не хочу обижать Дмитрия Аленичева и других предшественников итальянского специалиста, но эта команда — детище именно Карреры, он возродил клуб.

Массимо нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен Массимо. Это взаимовыгодное сотрудничество со всех точек зрения», – считает Рейнгольд.

Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года. В текущем сезоне красно-белые после 20-ти туров делят второе место в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов.