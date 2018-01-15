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    Рейнгольд: «Нынешний «Спартак» – детище Карреры, он возродил клуб»

    Бывший футболист «Спартака», чемпион СССР Валерий Рейнгольд считает, что нынешнее положение красно-белых – в первую очередь заслуга Массимо Карреры.

    «То, как сейчас играет «Спартак», — в первую очередь заслуга именно Карреры. Не хочу обижать Дмитрия Аленичева и других предшественников итальянского специалиста, но эта команда — детище именно Карреры, он возродил клуб.

    Массимо нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен Массимо. Это взаимовыгодное сотрудничество со всех точек зрения», – считает Рейнгольд.

    Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года. В текущем сезоне красно-белые после 20-ти туров делят второе место в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов.

    Источник: Известия

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    15.01.2018 08:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:48

      Возродил - 0:7 и позор на всю Европу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 15 января 2018, 17:17

      О КАК.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Silicium 15 января 2018, 15:19

      В спорте нужна ЛИЧНОСТЬ. Каррера из таких , вокруг него царит атмосфера, формирующая личности и заставляющая игроков проявлять свои лучшие качества. Спартаку крупно повезло с тренером, это не Слуцкий с его"Мы говно".

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 14:02

      во первых здравствуй деда! давно тебя не было С НОВЫМ ГОДОМ ТЕБЯ!

      3
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com

      -5
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > gfhxpfbd7406 15 января 2018, 15:14

      Вали нахер отсюда

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 15 января 2018, 11:49

      это до первого проигрыша КБ.. после него старый обольет карреру говном

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 января 2018, 11:29

      а димин багаж?)))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 11:00

      ну это и так давно понятно, новость ни о чем.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 января 2018, 10:33

      Да..повезло мясным с тренером...

      5
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      Рейтинг: +600

      polozovs > Чикомас 15 января 2018, 15:40

      не только с тренером, но и со спонсором. пример ЦСКА перед глазами

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2018, 10:07

      То же мне новость! Все кто любит Спартак до глубины души об это знают!

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