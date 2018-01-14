Григорьянц — о твите «Спартака»: «Речь идет о проявлении расизма. РФС проведет дополнительную проверку»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление ФИФА по публикации «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

– Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

– В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

– Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со «Спартаком», с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

– А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

– Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

– В свое время тренер «Ростова» Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

– Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл «Спартак», а какую Джикия.

«Спартак» удалил публикацию и принес извинения.