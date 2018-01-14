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  • Григорьянц — о твите «Спартака»: «Речь идет о проявлении расизма. РФС проведет дополнительную проверку»

Григорьянц — о твите «Спартака»: «Речь идет о проявлении расизма. РФС проведет дополнительную проверку»

14 января 2018, 19:02
58

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление ФИФА по публикации «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

– Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

– В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

– Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со «Спартаком», с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

– А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

– Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

– В свое время тренер «Ростова» Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

– Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл «Спартак», а какую Джикия.

«Спартак» удалил публикацию и принес извинения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OfaZavr
1515945956
ну все теперь не отмыться так прицепились еще и наши подключились, думал хоть у нас на это смотрят с юмором ведь англичане специально раздувают.
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Atom2020
1515948367
Какой расизм? Ополоумел что ли? Григорьянц, прочитай в умных книжках, что такое расизм!!! А лучше собери чемоданы и уйди со своего поста ... раздули хрень какую-то
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mialkov
1515949172
Не ожидал столь неадекватной реакции представителя РФС на банальную фразу между игроками-друзьями... РФС, прекращайте лизать задницу всем из-за ЧМ!!! Будьте мужиками!!!
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Пестрый
1515950523
Так давайте ка дружно ставте минусы но еще раз напишу что этот Джикия безмозглый баран потому как головой надо было думать прежде чем что либо писать да еще в оф твитер команды!
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Соа́рес де Мора́ис
1515951989
Глупой гргорянц, календарь лучше нормальный составь пенёк. Понятно кто стуканул с весточкой в фифа, вот оно откуда говно. Вспомнил песню, был такой, Нарцыс Пьер, он пел "Я шоколадный заяц")) Мир сошёл с ума - добавить тут нечего. гейропа толерстная - это вообще гниль вонючая.
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sochi-2013
1515952701
Один Колосков правильно отреагировал, и тот сейчас не при делах. Толерасты нашли расизм, там где его нет, чтобы погнобить Россию, а эти готовы лизать что угодно, лишь бы от кормушки не оторвали!
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van2iv4n0f
1515952965
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ufos73
1515953247
Если и надо проводить расследование, то это что бы выяснить не пидарок ли Григорьянц...
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Krics
1515955235
Больше напоминает русофобию, чем расизм.
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Obojaemiy
1515957862
жополиз ты товарищ Григорьянц!!!
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