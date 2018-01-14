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    Григорьянц — о твите «Спартака»: «Речь идет о проявлении расизма. РФС проведет дополнительную проверку»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление ФИФА по публикации «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

    – Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

    – В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

    – Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со «Спартаком», с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

    – А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

    – Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

    – В свое время тренер «Ростова» Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

    – Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл «Спартак», а какую Джикия.

    «Спартак» удалил публикацию и принес извинения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 19:02
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 января 2018, 08:32

      "Офицер РФС по борьбе с дискриминацией"....Я плакалъ.Родина моя, над тобой в открытую глумятся!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 07:17

      Полнейший дибилизм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 января 2018, 00:50

      пипец кого белым назовут тут же бегите в ГААГСКИЙ трибунал и требуйте расстрела обидчиков.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 23:12

      Короче, прогибаемся )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 января 2018, 22:24

      жополиз ты товарищ Григорьянц!!!

      14
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 января 2018, 22:13

      Господи, почему все разом сошли с ума? (((

      3
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      Рейтинг: +12

      за спартак топим 14 января 2018, 22:07

      е.бать я с друзьями шучу еще более изощренно....пока п идарас пути.н у власти..всех российских спортсменов будут ловить

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 января 2018, 21:40

      Больше напоминает русофобию, чем расизм.

      8
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 января 2018, 21:07

      Если и надо проводить расследование, то это что бы выяснить не пидарок ли Григорьянц...

      8
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      Рейтинг: +1

      van2iv4n0f 14 января 2018, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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