Гвардиола: «Даже без Коутиньо «Ливерпуль» остается топовой командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Думаю, «Барселона» подписала топового игрока. Он идеально впишется в стиль игры, которому пытается следовать клуб последние 20 лет. Но теперь у «Ливерпуля» есть ресурсы, и они выйдут на рынок. Клопп точно знает, что ему нужно делать. Они остаются топовой командой.

В этом сезоне они уже сыграли много игр без Коутиньо из-за травм и по другим причинам. И они всегда оставались хорошей, стабильной командой. Так что уход Коутиньо не изменит моего мнения о «Ливерпуле», — заявил Гвардиола в интервью Sportsmole.

Напомним, что сумма отступных, прописанная в соглашении Коутиньо, составляет 400 миллионов евро.