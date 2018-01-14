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    Гвардиола: «Даже без Коутиньо «Ливерпуль» остается топовой командой»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    «Думаю, «Барселона» подписала топового игрока. Он идеально впишется в стиль игры, которому пытается следовать клуб последние 20 лет. Но теперь у «Ливерпуля» есть ресурсы, и они выйдут на рынок. Клопп точно знает, что ему нужно делать. Они остаются топовой командой.

    В этом сезоне они уже сыграли много игр без Коутиньо из-за травм и по другим причинам. И они всегда оставались хорошей, стабильной командой. Так что уход Коутиньо не изменит моего мнения о «Ливерпуле», — заявил Гвардиола в интервью Sportsmole.

    Напомним, что сумма отступных, прописанная в соглашении Коутиньо, составляет 400 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 14 января 2018, 19:12

      Посмотрим в очной дуэли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 января 2018, 18:58

      Напомним, что "сумма отсыпных"...
      --------------------------
      Чего отсыпали, стесняюсь спросить? Правьте, вундеркинды.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 18:23

      Так-то оно так, но без Коутиньо это другой уже Ливерпуль

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