Коутиньо – игрок «Барселоны», сумма отступных составляет 400 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону». Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на 5,5 лет.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 400 миллионов.

За «Ливерпуль» Коутиньо выступал с 2013 года.