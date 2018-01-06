Коутиньо – игрок «Барселоны», сумма отступных составляет 400 миллионов

Да Ливерпуль опять будет бороться за 6-е место
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону». Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на 5,5 лет.
По неофициальным данным, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.
Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 400 миллионов.
За «Ливерпуль» Коутиньо выступал с 2013 года.
@Phil_Coutinho!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 января 2018 г.
Bem-vindo! Welcome! Benvingut! ¡Bienvenido!
#BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/NnQDY3CD0C