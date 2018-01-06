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    Коутиньо – игрок «Барселоны», сумма отступных составляет 400 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону». Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на 5,5 лет.

    По неофициальным данным, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

    Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 400 миллионов.

    За «Ливерпуль» Коутиньо выступал с 2013 года.

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.01.2018 22:03
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +142

      orzy 7 января 2018, 09:01

      Да Ливерпуль опять будет бороться за 6-е место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 7 января 2018, 08:03

      Сумма отступных равна.....ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!
      Они там нормальные? Он силой мысли забивать должен будет???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 января 2018, 07:32

      Барса каждый сезон кого то нормального покупает , Реал когда последний раз кого то покупал вообще ? Только продают последнее время и покупают молодёжь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 7 января 2018, 06:49

      Главное это без травм и успехов на поле. Добро пожаловать в Барселону

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 января 2018, 05:50

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 января 2018, 03:13

      Ребят .а коут разве сможет в лч играть за барсу в этом сезоне?

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DeStar 7 января 2018, 06:00

      Нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 января 2018, 00:09

      Это уже не футбол .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 7 января 2018, 00:04

      Главное чтобы не было как с Дембеле....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 января 2018, 23:57

      Думаю молодой дембеле в такой команде должен вырасти как игрок топ уровня !!! С такими игроками как Коутиньо Месси и Суарес в атаке он должен и на тренировках и на играх прогрессировать и добиваться побед .Супер трансфер ! Удачи Барсе ! Верьте в Барсу

      4
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    • ...
      Рейтинг: +186

      qwerty991 6 января 2018, 23:35

      Поздравляем Барсу. Они подписали классного игрока. Если Коутиньо будет и дальше прогрессировать, то на ЧМ увидим классную сборную Бразилии.

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