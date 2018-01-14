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    Кузяев: «Во время отпуска был на Кубе и занимался учебой»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о том, как провел отпуск.

    — Далер, как отпуск? Чем занимались? Где успели побывать?

    — Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе!

    — И как там?

    — Гавана очень понравилась — удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью ферму, тоже довольно интересное место.

    — Ром не пили?

    — Нет (улыбается), ром не пил.

    — А что помимо Кубы?

    — А помимо Кубы занимался учебой: аспирантура, первый курс.

    — Вы много времени уделяете образованию. Какая конечная цель?

    — Конечной цели нет. Ближайшая — защитить кандидатскую, а дальше — посмотрим, как пойдет.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 14 января 2018, 14:53

      Занимался на Кубе? Это по системе Еременко что ли?)

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 января 2018, 14:46

      Чем? Чем ты там занимался?
      Что за Заголовки...

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