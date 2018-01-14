Кузяев: «Во время отпуска был на Кубе и занимался учебой»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о том, как провел отпуск.
— Далер, как отпуск? Чем занимались? Где успели побывать?
— Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе!
— И как там?
— Гавана очень понравилась — удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью ферму, тоже довольно интересное место.
— Ром не пили?
— Нет (улыбается), ром не пил.
— А что помимо Кубы?
— А помимо Кубы занимался учебой: аспирантура, первый курс.
— Вы много времени уделяете образованию. Какая конечная цель?
— Конечной цели нет. Ближайшая — защитить кандидатскую, а дальше — посмотрим, как пойдет.
Источник: ФК «Зенит»