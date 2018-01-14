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    Каррера назвал главного фаворита РФПЛ

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» главным претендентом на победу в чемпионате России сезона-2017/18.

    Напомним, что железнодорожники после 20-ти туров лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая красно-белых на восемь очков.

    — Чемпионат России возобновится в марте. Кто главный фаворит турнира?

    — «Локомотив». Восемь очков отрыва от нас и «Зенита»… Естественно, они фавориты. Но впереди 10 матчей. И в первом же из них мы играем как раз с «Локомотивом». Надеюсь, сможем победить и сократить отрыв. А потом постараемся выиграть все оставшиеся матчи. В футболе ничего не предрешено. После нашего невыразительного старта мы очков на 12-13 отставали от «Зенита», а сейчас уже его догнали.

    Источник: Sport24

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    14.01.2018 07:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 14 января 2018, 17:21

      Будите снова у нас сосать!!!)) Только теперь в Черкизово!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Андрей3088 14 января 2018, 19:18

      Андрюнь, обычно тот кто так кричит - потом молчит в тряпочку) Я сам за Локо, но делать такие заявления.... опрометчиво....

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom > Андрей3088 15 января 2018, 12:18

      поменьше гонора, Локо конечно молодцы и лидеры, но кубок вручают в мае.
      Болельшики ЦСКА перед последним матчем тоже кричали что они с нами все что угодно сделают, особенно после выезда в Ливерпуль. И чем закончилось?

      -1
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > srg38 15 января 2018, 16:43

      Сергунь, что не похоже, что ты за Локо!!! С такими заявлениями, похоже, что ты фуфло, а не болельщик!!! Ты на матчи то гоняешь?? Или только дома умничаешь сидишь?))

      -2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Андрей3088 16 января 2018, 18:00

      а ты из тех неадекватов кто кричит всякую матную херь с трибун за что потом клуб штрафуют? Уноси Уноси? ( когда игрок другой команды получил травму) Кидаешься в игроков другой команды когда они подают угловой? так это ты не болельщик, а му..фуфло! когда я на стадик гонял на 4 низ такой херни не было

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > srg38 16 января 2018, 18:12

      Нет, я не из них) Но то, о чём ты написал- это тоже часть футбола! (кроме - кидаться в игроков другой команды)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 14 января 2018, 12:57

      да прибудет удача на нашей стороне!второе чемпионство будет просто феерией для поклонников)и целая печаль для остальных завистников!
      вперед FCSM

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 12:45

      всё поправимо ещё ничего не потеряно локо все матчи не сможет выиграть где то осечки будут Всё решит очная встреча победим значит догоним

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 12:00

      лишь бы после паузы вышли в прежнем виде а не как после летней тогда все получиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 января 2018, 10:22

      У Спартака календарь попроще и многое будет зависеть от очной игры!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 14 января 2018, 10:03

      Если обыграем Локомотив в ближайшем туре - будем на финише первыми.
      Уверен в этом.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +54

      fLame92 14 января 2018, 09:37

      Каррера мужик! Сам честно признает свои ошибки -
      "После нашего невыразительного старта". Удачи исправиться!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 января 2018, 09:17

      Все может быть, - это футбол. Восемь очков отрыва могут сыграть и злую шутку... У одних задрожат коленки, у других появится азарт добычи... Посмотрим по первым, после перерыва турам... Я думаю, что нас ждет увлекательная концовка чемпа...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 января 2018, 09:13

      Опять шашками воздух рубить. С такой защитой никого не выиграете. Ищите нормальных защитников и Хава. Пока форточка трансферная открыта.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 января 2018, 07:42

      Именно 1 игра с Локо всё и решит. Так что уж постарайтесь парни.

      6
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      Рейтинг: +229

      Dan93 > oyabun 14 января 2018, 08:00

      Ничего не решит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > oyabun 14 января 2018, 09:45

      ... и уж если паровозик выиграет, то всё, золото чемпионата России
      по футболу решится и продолжится борьба, только за последующие
      места в турнирной таблице.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 14 января 2018, 10:50

      Ничего эта игра не решит! Первый матч после перерыва, все вкатываться в турнир начнут, так что сыграют вничью! А решаться все будет в заочных матчах и в большей степени с аутсайдерами!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 14 января 2018, 12:19

      Ну, что ж, посмотрим кто прав.

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