Каррера назвал главного фаворита РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» главным претендентом на победу в чемпионате России сезона-2017/18.

Напомним, что железнодорожники после 20-ти туров лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая красно-белых на восемь очков.

— Чемпионат России возобновится в марте. Кто главный фаворит турнира?

— «Локомотив». Восемь очков отрыва от нас и «Зенита»… Естественно, они фавориты. Но впереди 10 матчей. И в первом же из них мы играем как раз с «Локомотивом». Надеюсь, сможем победить и сократить отрыв. А потом постараемся выиграть все оставшиеся матчи. В футболе ничего не предрешено. После нашего невыразительного старта мы очков на 12-13 отставали от «Зенита», а сейчас уже его догнали.