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Каррера назвал главного фаворита РФПЛ

14 января 2018, 07:27
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Локомотив» главным претендентом на победу в чемпионате России сезона-2017/18.

Напомним, что железнодорожники после 20-ти туров лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая красно-белых на восемь очков.

— Чемпионат России возобновится в марте. Кто главный фаворит турнира?

— «Локомотив». Восемь очков отрыва от нас и «Зенита»… Естественно, они фавориты. Но впереди 10 матчей. И в первом же из них мы играем как раз с «Локомотивом». Надеюсь, сможем победить и сократить отрыв. А потом постараемся выиграть все оставшиеся матчи. В футболе ничего не предрешено. После нашего невыразительного старта мы очков на 12-13 отставали от «Зенита», а сейчас уже его догнали.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Диктор
1515904373
Вот и Локомотив догоните родненькие.
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oyabun
1515904937
Именно 1 игра с Локо всё и решит. Так что уж постарайтесь парни.
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BarStep
1515910663
Все может быть, - это футбол. Восемь очков отрыва могут сыграть и злую шутку... У одних задрожат коленки, у других появится азарт добычи... Посмотрим по первым, после перерыва турам... Я думаю, что нас ждет увлекательная концовка чемпа...
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fLame92
1515911860
Каррера мужик! Сам честно признает свои ошибки - "После нашего невыразительного старта". Удачи исправиться!
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Kрейсер
1515913404
Если обыграем Локомотив в ближайшем туре - будем на финише первыми. Уверен в этом.
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Сильвербой
1515914570
У Спартака календарь попроще и многое будет зависеть от очной игры!
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OfaZavr
1515920415
лишь бы после паузы вышли в прежнем виде а не как после летней тогда все получиться.
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Полная Канистра
1515923112
всё поправимо ещё ничего не потеряно локо все матчи не сможет выиграть где то осечки будут Всё решит очная встреча победим значит догоним
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Vlad_Tverskoy
1515923873
да прибудет удача на нашей стороне!второе чемпионство будет просто феерией для поклонников)и целая печаль для остальных завистников! вперед FCSM
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Андрей3088
1515939690
Будите снова у нас сосать!!!)) Только теперь в Черкизово!!!
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