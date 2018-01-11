Уилшир получил растяжение лодыжки в матче с «Челси»

Вчера «Арсенал» сыграл вничью 0:0 с «Челси» в рамках полуфинала Кубка Лиги. Полузащитник «канониров» Джек Уилшир покинул поле на 57-й минуте из-за повреждения.

По информации Goal, 26-летний англичанин получил растяжение лодыжки. Хавбек может пропустить встречу 23-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Игрок провел 22-й матч в текущем сезоне. На его счету два мяча и пять результативных передач.

Гол в ворота «Челси» в рамках встречи прошлого тура стал для него первым за два с половиной года.

Ранее сообщалось, что Уилшир отказался от перехода в «Марсель».