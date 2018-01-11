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    Уилшир получил растяжение лодыжки в матче с «Челси»

    Вчера «Арсенал» сыграл вничью 0:0 с «Челси» в рамках полуфинала Кубка Лиги. Полузащитник «канониров» Джек Уилшир покинул поле на 57-й минуте из-за повреждения.

    По информации Goal, 26-летний англичанин получил растяжение лодыжки. Хавбек может пропустить встречу 23-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

    Игрок провел 22-й матч в текущем сезоне. На его счету два мяча и пять результативных передач.

    Гол в ворота «Челси» в рамках встречи прошлого тура стал для него первым за два с половиной года.

    Ранее сообщалось, что Уилшир отказался от перехода в «Марсель».

    Источник: Goal.com

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    11.01.2018 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 января 2018, 14:58

      Нихрена себе новость! !!!!!!!!!
      Я в ахире! !!!!!!!!!!

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