Конте: «Челси» исправно создает голевые моменты в каждой игре»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после безголевой ничьей в с «Арсеналом» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги заявил, что не обеспокоен засухой команды в этой встрече. Но специалист отметил, что стремиться забивать должны не только игроки атакующей линии.

«Беспокоиться нужно тогда, когда твоя команда не создает моменты. Мы же исправно делаем это в каждой игре.

Мои слова не адресованы только нападающим. Например, сегодня Кристенсен имел два великолепных момента забить головой. Работать над собой должен каждый футболист, даже если он не является игроком атаки. В матчах такого уровня важно использовать любой получаемый шанс», – считает Конте.

Первый матч 1/2 финала Кубка лиги «Челси» – «Арсенал» завершился со счетом 0:0.