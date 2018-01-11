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    Конте: «Челси» исправно создает голевые моменты в каждой игре»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после безголевой ничьей в с «Арсеналом» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги заявил, что не обеспокоен засухой команды в этой встрече. Но специалист отметил, что стремиться забивать должны не только игроки атакующей линии.

    «Беспокоиться нужно тогда, когда твоя команда не создает моменты. Мы же исправно делаем это в каждой игре.

    Мои слова не адресованы только нападающим. Например, сегодня Кристенсен имел два великолепных момента забить головой. Работать над собой должен каждый футболист, даже если он не является игроком атаки. В матчах такого уровня важно использовать любой получаемый шанс», – считает Конте.

    Первый матч 1/2 финала Кубка лиги «Челси» – «Арсенал» завершился со счетом 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.01.2018 08:40
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