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    Конте недоволен второй ничьей «Челси» подряд

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте посетовал на плохую реализацию голевых моментов своими футболистами в первом матче 1/2 финала Кубка лиги против «Арсенала».

    «Безусловно, мы могли бы одержать победу в сегодняшнем матче. Хорошо, что мы не пропустили, что важно, когда ты играешь первый матч двухраундового противостояния на своем поле.

    Мы сделали все для победы и нанесли более 20 ударов по воротам. Мы создавали шансы, но не использовали их. «Челси» должен быть более эффективным в завершающей стадии, иначе не добиться положительного результата.

    После «Норвича» мы во второй раз подряд сыграли 0:0 и должны продолжать работать над этим аспектом на тренировках», – заявил после матча тренер.

    Первый матч 1/2 финала Кубка лиги «Челси» – «Арсенал» завершился со счетом 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.01.2018 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 января 2018, 13:04

      Да - это ужасно! В последнее время Челси не везет.

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