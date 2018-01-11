Конте недоволен второй ничьей «Челси» подряд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте посетовал на плохую реализацию голевых моментов своими футболистами в первом матче 1/2 финала Кубка лиги против «Арсенала».

«Безусловно, мы могли бы одержать победу в сегодняшнем матче. Хорошо, что мы не пропустили, что важно, когда ты играешь первый матч двухраундового противостояния на своем поле.

Мы сделали все для победы и нанесли более 20 ударов по воротам. Мы создавали шансы, но не использовали их. «Челси» должен быть более эффективным в завершающей стадии, иначе не добиться положительного результата.

После «Норвича» мы во второй раз подряд сыграли 0:0 и должны продолжать работать над этим аспектом на тренировках», – заявил после матча тренер.

Первый матч 1/2 финала Кубка лиги «Челси» – «Арсенал» завершился со счетом 0:0.