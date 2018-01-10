В «Зальцбурге» не получали запроса от «Локомотива» по трансферу Даббура

Ранее, это наверное летом ибо сейчас трансфермаркет оценивает его в 6миллионов. 7 голов в этом сезоне в лиге европы тоже прибавят ему цены , так что в реальности если они его за 10 продадут это было бы щедро. Для Локо это много с учетом нынешних возможностей.
В руководстве «Зальцбурга» сообщили, что не получали официальных запросов со стороны «Локомотива» относительно трансфера нападающего Мунаса Даббура.
«Локомотив» не обращался с официальным предложением в «Зальцбург» по трансферу Даббура. Информация в прессе об интересе российского клуба не соответствует действительности. Кроме того, Мунас является ключевым игроком нашей команды, и до летнего трансферного окна мы не планируем с ним расставаться», – рассказал спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд.
В нынешнем сезоне 25-летний израильтянин провел 18 матчей в чемпионате Австрии, забив 12 голов. Также на его счету пять мячей восьми встречах Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Даббура мог приобрести ЦСКА, однако в последний момент отказался платить за него 4 миллиона евро.