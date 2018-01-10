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    В «Зальцбурге» не получали запроса от «Локомотива» по трансферу Даббура

    В руководстве «Зальцбурга» сообщили, что не получали официальных запросов со стороны «Локомотива» относительно трансфера нападающего Мунаса Даббура.

    «Локомотив» не обращался с официальным предложением в «Зальцбург» по трансферу Даббура. Информация в прессе об интересе российского клуба не соответствует действительности. Кроме того, Мунас является ключевым игроком нашей команды, и до летнего трансферного окна мы не планируем с ним расставаться», – рассказал спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд.

    В нынешнем сезоне 25-летний израильтянин провел 18 матчей в чемпионате Австрии, забив 12 голов. Также на его счету пять мячей восьми встречах Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что Даббура мог приобрести ЦСКА, однако в последний момент отказался платить за него 4 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2018 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 11:59

      Ранее, это наверное летом ибо сейчас трансфермаркет оценивает его в 6миллионов. 7 голов в этом сезоне в лиге европы тоже прибавят ему цены , так что в реальности если они его за 10 продадут это было бы щедро. Для Локо это много с учетом нынешних возможностей.

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