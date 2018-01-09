Агент Кришито сообщил, что «Зенит» не делает ничего для продления контракта с игроком

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что ситуация с продлением контракта 30-летнего игрока не сдвинулась с мертвой точки. По его словам, петербургский клуб в данном вопросе бездействует. Соглашение итальянца истекает в июне.

«У меня нет никаких новостей на этот счет. Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал», – сказал Д'Амико.

Ранее сообщалось, что Кришито интересуется «Интер», а сам он хочет перейти в свою бывшую команду «Дженоа». При это главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заверил, что футболист не покинет «Зенит» этой зимой.

В нынешнем сезоне Кришито провел 28 матчей, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.