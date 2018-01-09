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  • Агент Кришито сообщил, что «Зенит» не делает ничего для продления контракта с игроком

Агент Кришито сообщил, что «Зенит» не делает ничего для продления контракта с игроком

9 января 2018, 17:40
19

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что ситуация с продлением контракта 30-летнего игрока не сдвинулась с мертвой точки. По его словам, петербургский клуб в данном вопросе бездействует. Соглашение итальянца истекает в июне.

«У меня нет никаких новостей на этот счет. Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал», – сказал Д'Амико.

Ранее сообщалось, что Кришито интересуется «Интер», а сам он хочет перейти в свою бывшую команду «Дженоа». При это главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заверил, что футболист не покинет «Зенит» этой зимой.

В нынешнем сезоне Кришито провел 28 матчей, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (19)
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Сильвербой
1515510540
Странно! Могу понять не продление контракта, допустим с Дзюбой, но с капитаном команды, ведущим защитником команды и вообще одним из лучших игроков клуба!!!!???? Ну, наверное Зениту видней! А лучше давай в СпартаК!
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qwera 1969
1515510579
Пошел уже на хер этот Кришито, задолбал..... В последнее время очень много косяков......
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Ахимас Вельде
1515510629
Молодец агент, подлил масла в огонь.
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ilichkadr
1515511129
Бедный агент, распереживался....неужели бабло закончилось?
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Куртуазные манеры
1515511398
Собака на сене. Не продлевают и не отпускают.
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Татарин за ЦСКА
1515511590
Ну это же зинит-похороны для футболистов,а в данном случае ни себе ни людям!!!
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Svoysvoemubrat
1515512738
В Зените, похоже, вообще прострация.
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игрок68
1515520723
всё будет ок
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raritet
1515520903
Эти агенты так возмущают пространство , что невольно думаешь , а вдруг и вправду все что треплет это трепло. А если чуть включить логику , то сразу становиться понятно, что все идет своим чередом и не нужно агентам впереди паровоза бежать - ибо ненароком задавит. А так остается впечатление что не клуб что-то решает а свора агентов.
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nemolod
1515569544
Все понятно-агенту нужны деньги,поэтому он так суетится,а у клуба своя логика:с одной стороны летом контракт заканчивается,но игрок возрастной плюс еще неизвестно насколько удачно тренер сможет отработать весеннюю часть первенства,а то может и уйти,а продлевать еще на 2 года с футболистом контракт,причем на круглую сумму,на которую можно купить более скоростного,молодого защитника-оттого все в подвешенном состоянии!
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