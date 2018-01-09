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    Агент Кришито сообщил, что «Зенит» не делает ничего для продления контракта с игроком

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что ситуация с продлением контракта 30-летнего игрока не сдвинулась с мертвой точки. По его словам, петербургский клуб в данном вопросе бездействует. Соглашение итальянца истекает в июне.

    «У меня нет никаких новостей на этот счет. Никаких шагов для продления контракта «Зенит» пока не предпринимал», – сказал Д'Амико.

    Ранее сообщалось, что Кришито интересуется «Интер», а сам он хочет перейти в свою бывшую команду «Дженоа». При это главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заверил, что футболист не покинет «Зенит» этой зимой.

    В нынешнем сезоне Кришито провел 28 матчей, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 17:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 10 января 2018, 10:32

      Все понятно-агенту нужны деньги,поэтому он так суетится,а у клуба своя логика:с одной стороны летом контракт заканчивается,но игрок возрастной плюс еще неизвестно насколько удачно тренер сможет отработать весеннюю часть первенства,а то может и уйти,а продлевать еще на 2 года с футболистом контракт,причем на круглую сумму,на которую можно купить более скоростного,молодого защитника-оттого все в подвешенном состоянии!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 января 2018, 21:59

      Это политика. Называется - кто первый, тому больше надо. Поэтому второй диктует условия. С Кришито все ясно. Зениту он нужен, и поэтому он останется еще года на 2-3, причем при любом тренере. А на каких финансовых условиях он останется - нам это неважно.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 9 января 2018, 21:01

      Эти агенты так возмущают пространство , что невольно думаешь , а вдруг и вправду все что треплет это трепло. А если чуть включить логику , то сразу становиться понятно, что все идет своим чередом и не нужно агентам впереди паровоза бежать - ибо ненароком задавит. А так остается впечатление что не клуб что-то решает а свора агентов.

      2
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      Рейтинг: +125

      игрок68 9 января 2018, 20:58

      всё будет ок

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 января 2018, 18:45

      В Зените, похоже, вообще прострация.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Svoysvoemubrat 9 января 2018, 19:33

      зимняя спячка многие команды уже выходят из отпуска, а эти только 15

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 18:40

      Спокойно! Идёт торг за цифру в контракте.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 18:26

      Ну это же зинит-похороны для футболистов,а в данном случае ни себе ни людям!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 19:34

      вот именно ни себе а людям он доиграет до лета и спокойно уйдет в свое Дженоа бесплатно и там получит хороший контракт так как команде не придется платить за него

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Garrincha58 9 января 2018, 21:04

      Ну а возможно ему сейчас хочется!!!

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 9 января 2018, 18:23

      Собака на сене. Не продлевают и не отпускают.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Куртуазные манеры 9 января 2018, 19:36

      а почему они должны его отпускать еще пол года контракта доиграет и свободным агентом на все четыре стороны для игрока это даже выгодно

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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > Garrincha58 10 января 2018, 17:55

      Вывихнутая логика.

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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 9 января 2018, 18:18

      Бедный агент, распереживался....неужели бабло закончилось?

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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 18:10

      Молодец агент, подлил масла в огонь.

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