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    Манчини подтвердил, что Кришито не перейдет в «Интер»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник Доменико Кришито, на которого претендует «Интер», не покинет команду этой зимой. Также специалист опроверг информацию о переговорах с «Лацио» по трансферу Стефана де Врея.

    «Я абсолютно уверен, что Кришито не перейдет в «Интер». Де Врей? Переговоров о его трансфере никогда не было», – приводит слова Манчини FCInter1908.

    Ранее сообщалось, что сам Кришито, срок контракта которого с петербуржцами истекает в июне, хочет вернуться в «Дженоа», откуда он перебрался в «Зенит» в 2011 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 января 2018, 21:55

      Каждую зиму Кришито переходит одновременно в Интер и Дженоа. Не пора ли внести разнообразие, господа журналисты? Например, отправить его в Аталанту и в Удинезе. А что? Это будет звучать свежо!

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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 января 2018, 13:42

      Старый он для Интера уже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2018, 12:43

      Вопрос перехода Кришито решает не Манчини, а руководство клуба, у тренера
      спрашивают только его мнение.

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