Манчини подтвердил, что Кришито не перейдет в «Интер»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник Доменико Кришито, на которого претендует «Интер», не покинет команду этой зимой. Также специалист опроверг информацию о переговорах с «Лацио» по трансферу Стефана де Врея.

«Я абсолютно уверен, что Кришито не перейдет в «Интер». Де Врей? Переговоров о его трансфере никогда не было», – приводит слова Манчини FCInter1908.

Ранее сообщалось, что сам Кришито, срок контракта которого с петербуржцами истекает в июне, хочет вернуться в «Дженоа», откуда он перебрался в «Зенит» в 2011 году.