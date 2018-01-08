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    Коутиньо поставил подпись под контрактом с «Барселоной»

    Состоялась презентация новичка «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в ходе которой бразилец поставил подпись под контрактом с каталонцами. Соглашение рассчитано сроком до июня 2023 года.

    Напомним, 25-летний полузащитник перешел в стан сине-гранатовых из «Ливерпуля» за 160 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Коутиньо провел 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 12 голов и девять результативных передач.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.01.2018 15:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 8 января 2018, 20:00

      Успехов Коутиньо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 8 января 2018, 19:26

      УСПЕХОВ ТЕБЕ ФИЛ, ТРЕБЛА ЖДЕМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 8 января 2018, 17:56

      Ну наконец-то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 17:49

      Ни о чем

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 8 января 2018, 17:20

      А почему не сообщается, что Филиппе подписали с травмой и он 3 недели будет восстанавливаться?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 января 2018, 16:49

      Удачи в новом клубе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 января 2018, 16:48

      Следующая новость будет примерно такая: "Состоялось первое посещение раздевалки клуба новичком «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в ходе которой бразилец впервые там поссал в унитаз..."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Chicha 8 января 2018, 16:10

      Неймар взвинтил цены.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 января 2018, 16:06

      как мало осталось таких,как Тони Адамс,Хавьер Дзанетти,С.Джерард,Р.Гигз,П.Скоулз,Г.Невилл,Ф.Тотти,В.Иванов,Э.Стрельцов,И.Нетто,Л.Ящин
      все куда-то ходят-переходят..зачем? неужели никому из действующих футболистов не приходит на ум стать легендой одного клуба!? ведь это ценится

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Антон bx14e 8 января 2018, 16:12

      а что если можно стать легендой в барсе вместе с командой и выиграть все что можно или сидеть легендой в ливерпуле коим выпусником не считаешься и ничего не выиграть?

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > dinar7777dinar 8 января 2018, 16:24

      чего делать..стараться побеждать с одной командой,а не прыгать с лавки на лавку,где вкуснее и теплее,как баба продажная. Насоздавал себе кумиров,теперь вместе с ними будет в одной раздевалке к матчу готовиться..мечта сбылась))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > dinar7777dinar 8 января 2018, 16:31

      это нам с вами,-теми,кто оставляет комментарии тут,иногда приходится выбирать между работой с зарплатой 25тыщ и новой,с окладом в 30тр)) элементарно от недостатка денег на пропитание,а тут совсем другая история..у людей зарплаты большие..чего говорить,если кокорину дают почти миллион в день(и не важно,рабочий день или выходной)))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Don Diablo 8 января 2018, 18:07

      Вот,что я тебе скажу,юнец:
      -Во-первых,по себе других не судят.
      -Во-вторых,зависть-плохое качество,даже грех,поэтому не стоит говорить таких слов
      -В-третьих,с чего ты решил,что я не работаю или не зарабатываю,моё это дело или не моё!?) Я считаю,что таким огромным средствам нашлось бы применение получше,спроси у своей мамы, насколько бы ей хватило их,чтобы тебя вырастить?)

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 января 2018, 16:00

      Интересно ,а что будет делать Дембеле , он явно не приходил в Барсу чтобы сидеть в глубоком запасе, думаю был бы интересный вариант если бы его отдали в аренду тем же "красным" (естественно, если он залечит свою травму) , тогда думаю Ливер. был бы в плюсе не только в финансовом плане , но и в игровом особенно ничего не потерял бы. Считаю Усмана более перспективным игроком ,чем Коутиньо в любой команде (француз по моему больше лидер ,чем бразилец ).

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > hevbn 28 8 января 2018, 16:13

      что будет делать? играть наверное ! коут явно на место иньесты а не на место неймара !!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > dinar7777dinar 8 января 2018, 16:19

      Не знаю, по моему Андреас в полном порядке и еще год ,два сможет играть на достаточно хорошем уровне , в тоже время и Усману и Филиппе надо играть много.

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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 > hevbn 28 8 января 2018, 16:32

      У Дембеле нет той магии и не будет никогда что есть у Коутиньо.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Zorro 20 8 января 2018, 16:33

      Поживем , увидим ,что будут говорить о Дембеле лет через пять.

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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 > hevbn 28 8 января 2018, 16:34

      Как он может быть в полном порядке если в этом сезоне не одного результативного действия, когда такое было чтоб в графе у Иньесты был 0.

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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 > hevbn 28 8 января 2018, 16:39

      Боюсь через сезон сплавят в АПЛ, а так ты прав поживем увидим.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Zorro 20 8 января 2018, 17:01

      А когда такое было ,чтобы Барса играла так не зрелещно , как в этом сезоне ?, а Иньесто как не крути является мозгом команды и то что у него нет результативных баллов это скорее не его вина , а вина игры команды .По крайней мере это мое мнение.

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