Коутиньо поставил подпись под контрактом с «Барселоной»

Состоялась презентация новичка «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в ходе которой бразилец поставил подпись под контрактом с каталонцами. Соглашение рассчитано сроком до июня 2023 года.

Напомним, 25-летний полузащитник перешел в стан сине-гранатовых из «Ливерпуля» за 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 12 голов и девять результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Коутиньо – в Барселоне. Только факты