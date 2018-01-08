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    «МЮ» начал переговоры с «Челси» по трансферу Давида Луиса

    Представители «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с коллегами из «Челси» относительно возможности приобретения защитника Давида Луиса.

    Известно, что сам 30-летний бразилец положительно отнесся к смене клубной прописки, так как он не доволен количеством игрового времени, которое получает в Лондоне в этом сезоне. Стоит отметить, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью знаком с защитником по совместной работе в «Челси».

    В текущем сезоне Луис выходил на поле в 14 матчей во всех турнирах своей команды, забив в них два гола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 января 2018, 12:02

      Зачем он в МЮ? Ему пора уже в МЛС. Или в Китай!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > zatonn 8 января 2018, 12:18

      куда прикольнее, что вроде как Мавр и слил его в ПСЖ, посчитав, что для защитника, он недостаточно хорош . . . ваще Мавр удивительный тренер. Собирает под свои знамёна всех, кого когда то убирал из Челси, посчитав недостаточно хорошими . . . если я не ошибаюсь, вроде как Матич тоже уходил при Моуриньо, с тем же преждевременным выводом, что он бесполезен . . .

      7
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Аристократ Олжик 8 января 2018, 13:17

      Мата уходил

      0
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      ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > Аристократ Олжик 8 января 2018, 13:19

      матич ушел при конте после первого чемпионства.

      0
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      ...
      Рейтинг: +139

      DS7 > talgatnurzhanov2006 8 января 2018, 16:13

      Матич уходил при Анчелотти в 10 году, как часть сделки по Луису, в Бенфику

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      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > DS7 8 января 2018, 18:15

      Как раз после Маура.

      0
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