«МЮ» начал переговоры с «Челси» по трансферу Давида Луиса

Представители «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с коллегами из «Челси» относительно возможности приобретения защитника Давида Луиса.

Известно, что сам 30-летний бразилец положительно отнесся к смене клубной прописки, так как он не доволен количеством игрового времени, которое получает в Лондоне в этом сезоне. Стоит отметить, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью знаком с защитником по совместной работе в «Челси».

В текущем сезоне Луис выходил на поле в 14 матчей во всех турнирах своей команды, забив в них два гола.