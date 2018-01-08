Кассано голодал до 17 лет

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано поведал о сложностях жизни, когда ему приходилось голодать из-за бедности.

«До 17 лет я знал, что такое голодать. Да, это действительно так. Моя мать работала уборщицей и получала совсем немного денег.

В тот период мы вынуждены были питаться примерно на 3-4 тысячи лир (около 1-2 евро – прим.ред.). Она многим пожертвовала для меня в своей жизни. Она никогда не ходила в школу и плохо говорила по-итальянски.

Тогда я играл в футбол на улицах и в переулках. Я был готов сыграть за тех, кто даст мне больше денег. Какие-нибудь 4-5 тысяч лир могли помочь моей семье», – рассказал Кассано.

Напомним, что Антонио ушел из большого футбола летом 2017 года, не сыграв ни одного матча за «Верону», с которой подписал контракт на сезон.