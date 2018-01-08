«Ливерпуль» хочет ускорить переход Кейта из «Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта в скором времени может перебраться в английскую Премьер-лигу. Руководство «Ливерпуля» готово ускорить переговоры по данному переходу после продажи Филиппе Коутиньо «Барселоне».

Ранее сообщалось, что немецкая сторона не собирается отпускать своего футболиста в английский клуб этой зимой, перенеся все переговоры на будущее лето. Для решения этого вопроса «Ливерпуль» готов раскошелиться на необходимую сумму, чтобы досрочно приобрести 22-летнего гвинейца.

Сумма трансфера Кейта оценивается в 65-75 миллионов евро.