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    «Ливерпуль» хочет ускорить переход Кейта из «Лейпцига»

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта в скором времени может перебраться в английскую Премьер-лигу. Руководство «Ливерпуля» готово ускорить переговоры по данному переходу после продажи Филиппе Коутиньо «Барселоне».

    Ранее сообщалось, что немецкая сторона не собирается отпускать своего футболиста в английский клуб этой зимой, перенеся все переговоры на будущее лето. Для решения этого вопроса «Ливерпуль» готов раскошелиться на необходимую сумму, чтобы досрочно приобрести 22-летнего гвинейца.

    Сумма трансфера Кейта оценивается в 65-75 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.01.2018 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 8 января 2018, 11:41

      Давай немцы выжимайте 100 минимум

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