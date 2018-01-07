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    Конте – о словах Моуринью про договорные матчи: «Чтобы делать такие заявления, нужно знать правду»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Напомним, что португальский специалист ранее напомнил итальянцу о дисквалификации за причастность к договорным матчам.

    «Чтобы делать такие заявления, необходимо хорошо знать правду. Правда состоит в том, что по решению национального спортивного арбитражного суда Италии я получил четырехмесячную дисквалификацию за непредоставление информации. Я подал апелляцию, по результатам которой суд признал мою невиновность», – сообщил Конте.

    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

    Источник: ФК «Челси»

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    07.01.2018 11:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 7 января 2018, 15:15

      Караван идёт, собаки лают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 января 2018, 14:48

      Маур доволен ! Раз начал оправдываться , значит рыльце - в пушку !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 7 января 2018, 14:48

      Девчонки ругаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 7 января 2018, 13:48

      И то правда Граф Конте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 13:14

      Большие дядьки ху..ми меряются!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 января 2018, 13:14

      Конте мужчина,простой,лучше было бы не реагировать на неадеквата,завистника.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 января 2018, 13:03

      В жизни, если ты как тренер дал повод о своей честности или не честности в суде ,а другой тренер стараясь "укусить" этим поводом в противостоянии между собой, кто лучше в мире тренеров,болельщики только огорчаются ,и такие отношения ни кому не идут на пользу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      клoр 7 января 2018, 12:59

      парик отмазывается как дурачок

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > клoр 7 января 2018, 14:41

      Эмм, приводить в споре самый адекватный аргумент в виде решения суда - это отмазываться?) Прям вижу, как судья в ответ на резонные аргументы адвоката, заявляет:"ну что вы как дурачок отмазываетесь"

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 7 января 2018, 12:51

      Конте ему лещей по мужски настукает,за такой гнилой базар !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 12:29

      Моуринью только повод дай с кем-нибудь поскандалить))

      7
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