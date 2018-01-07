Конте – о словах Моуринью про договорные матчи: «Чтобы делать такие заявления, нужно знать правду»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист ранее напомнил итальянцу о дисквалификации за причастность к договорным матчам.

«Чтобы делать такие заявления, необходимо хорошо знать правду. Правда состоит в том, что по решению национального спортивного арбитражного суда Италии я получил четырехмесячную дисквалификацию за непредоставление информации. Я подал апелляцию, по результатам которой суд признал мою невиновность», – сообщил Конте.

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