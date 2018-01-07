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  • Конте – о словах Моуринью про договорные матчи: «Чтобы делать такие заявления, нужно знать правду»

Конте – о словах Моуринью про договорные матчи: «Чтобы делать такие заявления, нужно знать правду»

7 января 2018, 11:40
15

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, что португальский специалист ранее напомнил итальянцу о дисквалификации за причастность к договорным матчам.

«Чтобы делать такие заявления, необходимо хорошо знать правду. Правда состоит в том, что по решению национального спортивного арбитражного суда Италии я получил четырехмесячную дисквалификацию за непредоставление информации. Я подал апелляцию, по результатам которой суд признал мою невиновность», – сообщил Конте.

Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Конте Антонио
Комментарии (15)
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insider_retro
1515315501
Пока это противостояние живо и подпитывается новыми заявлениями, работы у журналистов не убавится!..)))
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la verdad
1515317028
Маур психует как подросток.
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OfaZavr
1515317356
Моуринью только повод дай с кем-нибудь поскандалить))
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Psih86
1515318676
Конте ему лещей по мужски настукает,за такой гнилой базар !
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клoр
1515319175
парик отмазывается как дурачок
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fanchik
1515319401
В жизни, если ты как тренер дал повод о своей честности или не честности в суде ,а другой тренер стараясь "укусить" этим поводом в противостоянии между собой, кто лучше в мире тренеров,болельщики только огорчаются ,и такие отношения ни кому не идут на пользу
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1515320052
Конте мужчина,простой,лучше было бы не реагировать на неадеквата,завистника.
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Сильвербой
1515320083
Большие дядьки ху..ми меряются!!!
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dok66
1515325713
Маур доволен ! Раз начал оправдываться , значит рыльце - в пушку !
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InterMilLano1908
1515327328
Караван идёт, собаки лают.
Ответить
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