Болельщики «Ливерпуля» начали сжигать футболки Коутиньо

Болельщики «Ливерпуля» не смогли простить полузащитнику Филиппе Коутиньо уход в «Барселону».
В интернете стали появляться видеоролики, в которых фанаты английской команды сжигают футболки с фамилией бразильского игрока.
Ранее на официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация, что клуб возместит часть денег болельщикам, купившим футболки Коутиньо.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter
1. Барселона и Ливерпуль объективно на разном уровне, игроку глупо не идти на повышение.
2. Ливер получит очень хорошие деньги