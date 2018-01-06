«Челси» хочет вернуться к переговорам с «Ромой» по Наингголану

«Челси» вернулся к кандидатуре полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

Отмечается, что главный тренер лондонцев Антонио Конте хотел переманить бельгийца в АПЛ со времен своего прибытия на «Стэмфорд Бридж» в 2016 году.

По информации источника, у 29-летнего игрока не все гладко в римском клубе и «Челси», пользуясь моментом, пытается сесть за стол переговоров с «волками».

В нынешнем сезоне Наингголан провел 21 встречу, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.