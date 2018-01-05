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    Мэр Ливерпуля просит провести расследование по поводу трансфера Баркли в «Челси»

    Мэр английского Ливерпуля Джо Андерсон возмущен обстоятельствами трансфера уже бывшего полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в лондонский «Челси». По мнению политика, переход совершен нечестным путем.

    «Росс должен был перейти в «Челси» летом за 35 миллионов фунтов, однако в последний момент агент сорвал сделку. В итоге футболист полгода не играл, а сейчас уходит за 15 миллионов. Это плевок в адрес «Эвертона».

    Прошу Футбольную лигу провести расследование по этому трансферу», – написал Андерсон.

    Напомним, что контракт Баркли с «Челси» рассчитан на 5,5 года.

    Источник: Twitter

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    05.01.2018 23:16
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