Мэр Ливерпуля просит провести расследование по поводу трансфера Баркли в «Челси»

Мэр английского Ливерпуля Джо Андерсон возмущен обстоятельствами трансфера уже бывшего полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в лондонский «Челси». По мнению политика, переход совершен нечестным путем.

«Росс должен был перейти в «Челси» летом за 35 миллионов фунтов, однако в последний момент агент сорвал сделку. В итоге футболист полгода не играл, а сейчас уходит за 15 миллионов. Это плевок в адрес «Эвертона».

Прошу Футбольную лигу провести расследование по этому трансферу», – написал Андерсон.

Напомним, что контракт Баркли с «Челси» рассчитан на 5,5 года.