Зидан доволен прогрессом Бэйла

прогресс.. сыграл целый час.. капец, не знаю, будто 2 ноги и 8 ребер сломал а тут по тиху возвращается в футбол. А не на тренировке потянул ногу, или что там у него за проблемы.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен появлением на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» полузащитника Гарета Бэйла, забившего один из голов.
«Бэйл провел на поле час и не испытывал проблем. Мы довольны этим фактом. Хотим продолжать в том же духе.
Думаю, что Гарет будет иметь с каждым разом все больше и больше игровой практики. Сейчас задача состоит в том, чтобы добиться стабильности», – заявил Зидан.
Матч 1/8 финала Кубка Испании «Нумансия» – «Реал» завершился со счетом 0:3.