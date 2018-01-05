Зидан доволен прогрессом Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен появлением на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» полузащитника Гарета Бэйла, забившего один из голов.

«Бэйл провел на поле час и не испытывал проблем. Мы довольны этим фактом. Хотим продолжать в том же духе.

Думаю, что Гарет будет иметь с каждым разом все больше и больше игровой практики. Сейчас задача состоит в том, чтобы добиться стабильности», – заявил Зидан.

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Нумансия» – «Реал» завершился со счетом 0:3.