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    Зидан доволен прогрессом Бэйла

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен появлением на поле в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» полузащитника Гарета Бэйла, забившего один из голов.

    «Бэйл провел на поле час и не испытывал проблем. Мы довольны этим фактом. Хотим продолжать в том же духе.

    Думаю, что Гарет будет иметь с каждым разом все больше и больше игровой практики. Сейчас задача состоит в том, чтобы добиться стабильности», – заявил Зидан.

    Матч 1/8 финала Кубка Испании «Нумансия» – «Реал» завершился со счетом 0:3.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 января 2018, 15:26

      прогресс.. сыграл целый час.. капец, не знаю, будто 2 ноги и 8 ребер сломал а тут по тиху возвращается в футбол. А не на тренировке потянул ногу, или что там у него за проблемы.

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