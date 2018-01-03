Венгер — о судействе: «Люди хотят видеть игру, а не разговоры с игроками. Мы ведь не в Средневековье»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о современном судействе.

«В 2018 году неприемлемо, чтобы судья подзывал игрока и говорил ему: «Слушай, ты должен вести себя хорошо». И чтобы все это длилось полминуты или минуту. Ритм современного общества не такой. Люди хотят свежего, резкого действия, и судья должен убедиться, что оно есть.

В 1950-х рефери общались с игроками… «Если ты будешь плохо себя вести, я тебя накажу».

Давайте не будем терять времени. Как это помогает игре? Никак. Ничего не случается. Люди, которые сидят на трибуне, не хотят этого видеть. Они хотят видеть игру, и мы должны показывать ее. Мы ведь не в Средневековье», — сказал Венгер.

Напомним, что FA может дисквалифицировать Венгера за высказывания о судействе после матча 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».