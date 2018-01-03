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    Каррагер: «Ливерпуль» рискует не попасть в топ-4 АПЛ, если продаст Коутиньо сейчас»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    «Лучшее, что может сделать «Ливерпуль», — согласиться на трансфер летом. Так же, как это было сделано с Наби Кейта.

    Что будет делать «Ливерпуль», если Коутиньо продадут сейчас? Попадание в топ-4 находится под угрозой, если его продать сейчас. Сложно будет заменить Филиппе», — сказал Каррагер.

    Напомним, что Кейта присоединится к английскому клубу 1 июля 2018 года. Соглашения подписано летом прошлого года.

    Источник: Goal.com

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    03.01.2018 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 16:32

      очень сомневаюсь что коут перейдет зимой. он же тогда не сможет за барсу в лч играть, верно? а в ла лиге и так у них все окей. И ливерпулю он нужен до лета кровь из носу..

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