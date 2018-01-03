Каррагер: «Ливерпуль» рискует не попасть в топ-4 АПЛ, если продаст Коутиньо сейчас»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Лучшее, что может сделать «Ливерпуль», — согласиться на трансфер летом. Так же, как это было сделано с Наби Кейта.

Что будет делать «Ливерпуль», если Коутиньо продадут сейчас? Попадание в топ-4 находится под угрозой, если его продать сейчас. Сложно будет заменить Филиппе», — сказал Каррагер.

Напомним, что Кейта присоединится к английскому клубу 1 июля 2018 года. Соглашения подписано летом прошлого года.