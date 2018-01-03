АПЛ. «Суонси» проиграл «Тоттенхэму» и другие результаты

В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Суонси» – 2:0. Эта победа позволила лондонскому клубу подняться на пятое место в турнирной таблице.

В других встречах «Вест Бромвич» проиграл «Вест Хэму», «Кристал Пэлас» победил «Саутгемптон».

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Суонси – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Льоренте, 12; 0:2 – Алли, 89.

Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – МакКлин, 30; 1:1 – Кэрролл, 59; 2:1 – Кэрролл, 90+3.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лонг, 17; 1:1 – МакАртур, 69; 1:2 – Миливойевич, 80.

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