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    АПЛ. «Суонси» проиграл «Тоттенхэму» и другие результаты

    В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Суонси» – 2:0. Эта победа позволила лондонскому клубу подняться на пятое место в турнирной таблице.

    В других встречах «Вест Бромвич» проиграл «Вест Хэму», «Кристал Пэлас» победил «Саутгемптон».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Суонси – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Льоренте, 12; 0:2 – Алли, 89.

    Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакКлин, 30; 1:1 – Кэрролл, 59; 2:1 – Кэрролл, 90+3.

    Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 17; 1:1 – МакАртур, 69; 1:2 – Миливойевич, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 00:53

      Гарри Кейн не забил в 22 туре. И как-то уже неуютно...

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 января 2018, 00:45

      Судья конечно чудак на букву М!Почему не удалил Санчеса???Откровенный фол и...Неважно есть у него желтая или нет...Показывай вторую и совсем другая игра.Надоела эта толерастия!!!

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