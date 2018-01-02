Моуринью – о календаре АПЛ: «Есть клубы и тренеры, у которых друзья сидят в нужных креслах. Я таких не имею»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал недовольство нынешним календарем АПЛ.

«Ответ всегда одинаков: вы, телекомпании, принимаете решения, а мы вынуждены с ними соглашаться.

Я верю, что решения остаются именно за вами, но в то же время полагаю, что есть клубы или тренеры, у которых есть правильные друзья в креслах. Я таких друзей не имею», – сказал Моуринью.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также раскритиковал календарь Премьер-лиги, назвав его катастрофой.