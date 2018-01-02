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    Моуринью – о календаре АПЛ: «Есть клубы и тренеры, у которых друзья сидят в нужных креслах. Я таких не имею»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал недовольство нынешним календарем АПЛ.

    «Ответ всегда одинаков: вы, телекомпании, принимаете решения, а мы вынуждены с ними соглашаться.

    Я верю, что решения остаются именно за вами, но в то же время полагаю, что есть клубы или тренеры, у которых есть правильные друзья в креслах. Я таких друзей не имею», – сказал Моуринью.

    Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также раскритиковал календарь Премьер-лиги, назвав его катастрофой.

    Источник: beIN SPORTS

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    02.01.2018 21:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 января 2018, 10:14

      Маур в своем стиле.. Надо просто признать, что хосеп его сделал в этом сезоне. И все. Календарь то у всех одинаков. И в боксингдэй всем приходится играть...

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 января 2018, 09:34

      Все в мире одинаково...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 23:18

      Жозе, успокойся. Это не твоё дело. Этим как раз должны заниматься собственники клуба

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 января 2018, 22:36

      Ну boxing day конечно та еще дичь, с точки зрения игроков и тренеров конечно. Для болел самое то, пока все отдыхают тут игры)

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 января 2018, 22:26

      Маур видимо на Бернли намекает ХD

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 января 2018, 22:09

      Да кому нужен такой бесконечно ноющий друг.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 22:05

      Нытик!Теперь календарь виноват.Плохому танцору...В общем всегда есть отговорки.

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