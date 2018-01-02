Моуринью – о календаре АПЛ: «Есть клубы и тренеры, у которых друзья сидят в нужных креслах. Я таких не имею»

Маур в своем стиле.. Надо просто признать, что хосеп его сделал в этом сезоне. И все. Календарь то у всех одинаков. И в боксингдэй всем приходится играть...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал недовольство нынешним календарем АПЛ.
«Ответ всегда одинаков: вы, телекомпании, принимаете решения, а мы вынуждены с ними соглашаться.
Я верю, что решения остаются именно за вами, но в то же время полагаю, что есть клубы или тренеры, у которых есть правильные друзья в креслах. Я таких друзей не имею», – сказал Моуринью.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также раскритиковал календарь Премьер-лиги, назвав его катастрофой.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) 2 января 2018 г.