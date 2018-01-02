Де Врей не соглашается на переход в «Интер», так как ждет предложения от «Барселоны»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей пока не принял решения о своем трансфере в «Интер», поскольку ждет предложения от «Барселоны».

Текущий контракт голландца с римлянами истекает летом 2018 года и, вероятнее всего, игрок не будет подписывать новое соглашение с «бьянкочелести».

Сообщается, что каталонский клуб не стремился вести переговоры с «Лацио», однако теперь, когда контракт де Врея подходит к концу, сине-гранатовые могут вступить в контакт непосредственно с самим игроком.

У «Барселоны» хорошие отношения с представителями голландского защитника, так как его агент также представляет интересы футболиста «блауграны» Томаса Вермалена.

При этом отмечается, что «Лацио» предпочел бы иметь дело с «Интером», так как «нерадзурри» готовы приобрести де Врея зимой, а не ждать до лета, чтобы получить его в качестве свободного агента.