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    Де Врей не соглашается на переход в «Интер», так как ждет предложения от «Барселоны»

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей пока не принял решения о своем трансфере в «Интер», поскольку ждет предложения от «Барселоны».

    Текущий контракт голландца с римлянами истекает летом 2018 года и, вероятнее всего, игрок не будет подписывать новое соглашение с «бьянкочелести».

    Сообщается, что каталонский клуб не стремился вести переговоры с «Лацио», однако теперь, когда контракт де Врея подходит к концу, сине-гранатовые могут вступить в контакт непосредственно с самим игроком.

    У «Барселоны» хорошие отношения с представителями голландского защитника, так как его агент также представляет интересы футболиста «блауграны» Томаса Вермалена.

    При этом отмечается, что «Лацио» предпочел бы иметь дело с «Интером», так как «нерадзурри» готовы приобрести де Врея зимой, а не ждать до лета, чтобы получить его в качестве свободного агента.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2018 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 2 января 2018, 20:24

      По-моему очень высокомерно самому себя считать крайне необходимым такому клубу как Барселона. Там есть и Пике, Фермален, Юмтити. Он точно не сильнее первого и, как я считаю, наравне будет с двумя другими

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 18:57

      Жди-жди, пол Европы ждёт предложения от Барселоны

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 18:09

      на всех места в барселоне не хватит

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