Роналду: «2017 год во многом получился невероятным»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил всех, кто помог реализовать ему свой талант.

«2017 год во многом получился невероятным. Я с большими чувствами оглядываюсь назад и вспоминаю все, чего добился.

Мне был дарован талант, а я усердно работал все это время, чтобы полностью реализовать его. Но мне бы не удалось сделать это без помощи людей, которые помогали мне стать профессионалом.

Я бы хотел посвятить этот момент моей семье, которая всегда рядом. И в хорошие моменты, и в неудачные. Как и моим друзьям. Я не забываю о тех, кто верил в меня, когда я был ребенком, тренерам и партнерам по команде, как в сборной, так и в клубе.

Отдельно хочу поблагодарить фанатов за их поддержку и вдохновение, которые побуждают меня усердно работать и отдавать все свои силы на поле», – сказал Роналду.