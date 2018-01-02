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    Роналду: «2017 год во многом получился невероятным»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил всех, кто помог реализовать ему свой талант.

    «2017 год во многом получился невероятным. Я с большими чувствами оглядываюсь назад и вспоминаю все, чего добился.

    Мне был дарован талант, а я усердно работал все это время, чтобы полностью реализовать его. Но мне бы не удалось сделать это без помощи людей, которые помогали мне стать профессионалом.

    Я бы хотел посвятить этот момент моей семье, которая всегда рядом. И в хорошие моменты, и в неудачные. Как и моим друзьям. Я не забываю о тех, кто верил в меня, когда я был ребенком, тренерам и партнерам по команде, как в сборной, так и в клубе.

    Отдельно хочу поблагодарить фанатов за их поддержку и вдохновение, которые побуждают меня усердно работать и отдавать все свои силы на поле», – сказал Роналду.

    Источник: AS

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    02.01.2018 14:52
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