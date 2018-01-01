Янг дисквалифицирован на три игры за удар соперника локтем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды. Футбольная ассоциация наказала футболиста за агрессивное поведение в игре с «Саутгемптоном» (0:0). Камеры зафиксировали, как Янг ударил локтем хавбека Душана Тадича, судьи этот момент просмотрели.

«Эшли Янг будет дисквалифицирован на ближайшие три игры. Он согласился с обвинениями в агрессивном поведении, но заявил, что такая дисквалификация чрезмерна. Этот аргумент был отклонен комиссией», – говорится в заявлении ассоциации.

Янг пропустит матчи с «Эвертоном» и «Сток Сити» в Премьер-лиге, а также игру с «Дерби Каунти» в Кубке Англии.