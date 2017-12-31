АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», Эдерсон отразил пенальти в добавленное время

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэласом» 0:0.

На 91-й минуте матча вратарь «горожан» Эдерсон отбил пенальти и сохранил ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» прервал победную серию из 18 матчей.

«Манчестер Сити» с 59-ю очками находится на первой строчке в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 19-ю очками идет на 17 месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:0 (0:0)

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 — нет.

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