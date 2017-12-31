Скоулз: «Футболисты «МЮ» играют не на своем уровне. Тренер должен взять ответственность за это»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре «красных дьяволов».

«Юнайтед» выглядел усталой командой (в матче с «Саутгемптоном» (0:0) — прим. ред), будто они сыграли 50 или 60 игр в этом сезоне, хотя завершился только первый круг.

Команде нужно встряхнуться, потому что сейчас она не гарантировала себе место в топ-4. Они должны собраться и найти где-то энергию.

Футболисты определенно играют не на своем уровне. Тренер, возможно, тоже демонстрирует не все свои способности. Такая ситуация происходит снова, снова и снова. Тренер должен взять ответственность за это», — сказал Скоулз.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице.