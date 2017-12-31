Буффон: «Кейн? Голевое чутье — это талант, с которым человек рождается. У Гарри оно, безусловно, есть»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн сейчас — один из лучших нападающих в Европе. Без сомнения. Игрок может работать над какими-то аспектами своей игры и улучшать их, но всегда есть вещи, которые улучшить нельзя.

На мой взгляд, голевое чутье — это талант, с которым человек рождается. Я видел разных игроков — Роналдо, Криштиану Роналду, Филиппо Индзаги, Габриэля Батистуту. У них всех было голевое чутье, которое заставляет вратарей страдать. И у Гарри оно, безусловно, есть», — сказал Буффон.

Ранее появилась информация о том, что «Тоттенхэм» намерен поднять зарплату Кейну, чтобы удержать его от перехода в «Реал».