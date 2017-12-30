Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной»

«Милан» в выездном поединке 19-го тура Серии А разошелся миром с «Фиорентиной».

Счет был открыт лишь в середине второго тайма – на 71-й минуте ворота «россонери» поразил нападающий «Фиалок» Джованни Симеоне. Однако уже три минуты спустя полузащитник гостей Хакан Чалханоглу установил равновесие, которое продержалось до самого конца матча.

Отметим, что миланская команда не может победить в чемпионате Италии на протяжении трех встреч.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Фиорентина – Милан – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 71; 1:1 – Чалханоглу, 74.

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