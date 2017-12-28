«Зенит» хочет реконструировать стадион на Крестовском острове

«Зенит» намерен провести реконструкцию стадиона на Крестовском острове. Данная информация появилась на сайте torgi.gov.ru.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга опубликовал предложение ООО «Зенит Арена» о заключении концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации арены.

Концессионным соглашением предусматривается в течение 49 лет реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация многофункционального стадиона. Также планируются вспомогательные объекты недвижимости, такие как кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.

Напомним, что по официальной информации стоимость постройки стадиона на Крестовском острове составила 43 миллиарда рублей.