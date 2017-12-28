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«Зенит» хочет реконструировать стадион на Крестовском острове

28 декабря 2017, 22:52
43

«Зенит» намерен провести реконструкцию стадиона на Крестовском острове. Данная информация появилась на сайте torgi.gov.ru.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга опубликовал предложение ООО «Зенит Арена» о заключении концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации арены.

Концессионным соглашением предусматривается в течение 49 лет реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация многофункционального стадиона. Также планируются вспомогательные объекты недвижимости, такие как кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.

Напомним, что по официальной информации стоимость постройки стадиона на Крестовском острове составила 43 миллиарда рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (43)
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alex1951
1514491469
все просто ,как грабли... нашли лазейку ,как еще скомуниздить ..
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Freyk
1514491605
Стадион уже старенький, пора и реконструкцию забабахать. :)
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insider_retro
1514492650
Посмотрел представленные документы на оф.сайте РФ о проведении торгов, в т.ч. и Предложение инвестора... Заслуживают внимания два пункта - п.11 с описанием актуальности и целей проекта и п.12 со сметной стоимостью реконструкции на 500 лимонов... На мой взгляд, под предлогом борьбы за самоокупаемость инвестиций и создание центра притяжения для жителей и гостей города, готовится делянка для бизнесменов на 49 лет, которую они будут успешно окучивать, не потратив 43 млрд на постройку...))
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CSKA471
1514492942
Автор статьи - провакатор, а редактор - плохой не редактор, особенно про последний абзац!!!
Ответить
Garrincha58
1514494485
бизнес по русски строился 10 лет теперь будут реконструировать 49 лет
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VikNMar
1514495034
У Газпрома денег много , можно и реконструировать ....... а то мало украдено .
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Джой
1514495173
бомбардир иди нахер
Ответить
VeniaminS
1514499915
Еще денежек надо -вот ворье!!!
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Ubuntu
1514505889
Нужно большееее золота
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la verdad
1514515174
Вовкина банда развлекается....
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