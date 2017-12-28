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  • Семин: «Дзюба? Усилением для «Локомотива» будет возвращение травмированных игроков»

Семин: «Дзюба? Усилением для «Локомотива» будет возвращение травмированных игроков»

28 декабря 2017, 19:13
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы приобрести 29-летнего форварда во время летнего трансферного окна.

«Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна», – сказал Семин.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (9)
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makson_klim
1514478620
я ожидал,что он скажет «Дюба?....не.не слышал...»))))
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XaXatyn
1514483607
Дзюба не то усиление которое ЛОКО нужно !
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avera
1514487773
Сёмин: Дзюба?Пускай печёт пирожки.
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shurik45
1514492184
У Локо есть кому забивать,и делают они это намного профессиональней ,чем этот футболер глубокого запаса. Возможно,он найдет свой клуб и обретет вторую молодость ,весна покажет.
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DOCTOR PENALTY
1514494594
Дзюбу просто раздирают на части, всем он нужен.
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anri1703
1514507408
Тогда надо халка возвращать с Китая чтобы дзюба забивать начал
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OfaZavr
1514534162
Палыч надеется на усиление но как представит что Дзюба может перейти сразу думает нет уж лучше своих травмированных подождем))
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Alex3920486
1514536934
Дзюбу - на хер...
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