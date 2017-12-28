Семин: «Дзюба? Усилением для «Локомотива» будет возвращение травмированных игроков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы приобрести 29-летнего форварда во время летнего трансферного окна.

«Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна», – сказал Семин.