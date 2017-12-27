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  • Президент ФФУ отказался от посещения ЧМ-2018 по политическим причинам

Президент ФФУ отказался от посещения ЧМ-2018 по политическим причинам

27 декабря 2017, 09:53
12

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не собирается посещать чемпионат мира-2018, который пройдет в следующем году в России по политическим соображениям.

«Нет, я ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в России. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение и я его не переступлю.

Если бы мы вышли на чемпионат мира в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация», – сказал Павелко.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах команде Хорватии.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Украина
Комментарии (12)
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insider_retro
1514358245
Как бы там не было, но федерация ему платит деньги за работу, а не за утешение своих моральных внутренних решений... Принятие решений дисциплинарным комитетом ФИФА пройдёт без представителя Украины... Это очевидная потеря влияния и понижение статуса страны в работе международной организации... Мы, в своё время, тоже теряли там кресло и ни к чему хорошему это не привело...
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DQ1
1514360090
Да и хрен бы с ним
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Бабушка Зильзиля
1514362375
Посети лучше "Куяльник" башку свою в минеральной водичке отмочи, заодно и яйца прополощи.
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Ubuntu
1514364590
В каких «стыковых матчах» Хохляндия просто не вышла из группы, а в стыковых Хорватия обыграла Грецию
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Sterh
1514364649
Обосраться теперь)) Как же мы без тебя тут?) Сиди дома, безмозглый жополиз) Кто тебя звал?)
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nemolod
1514366246
Сразу вспомнилась известная картина Репина "НЕ ЖДАЛИ"!
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OfaZavr
1514366603
да ну и пожалуйста мы даже не заметим.
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VikNMar
1514379382
Кому ты там нужен ........
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