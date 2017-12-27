Президент ФФУ отказался от посещения ЧМ-2018 по политическим причинам

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не собирается посещать чемпионат мира-2018, который пройдет в следующем году в России по политическим соображениям.

«Нет, я ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в России. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение и я его не переступлю.

Если бы мы вышли на чемпионат мира в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация», – сказал Павелко.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах команде Хорватии.