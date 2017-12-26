«Арсенал» готов продать Санчеса в январе за 35 миллионов

По информации MailOnline, «Арсенал» готов расстаться с нападающим Алексисом Санчесом этой зимой, если получит предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов.

Летом «Манчестер Сити» был готов заплатить за 29-летнего игрока 60 миллионов фунтов, однако «канониры» отказались продавать чилийца, поскольку не были уверены в том, что успеют найти ему замену до закрытия трансферного окна.

Как сообщает источник, сам форвард не против присоединиться к «горожанам» во главе с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он выступал ранее в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Санчес, контракт которого истекает в июне 2018 года, провел 18 6 4.