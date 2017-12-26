«Фенербахче» хочет видеть в своих рядах Кришито

«Фенербахче» включился в борьбу за защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщает Ahaber. В Турции рассчитывают, что хорошие отношения с клубом из Санкт-Петербурга помогут приобрести итальянца.

Напомним, что из «Зенита» в «Фенербахче» уже переходили Бруну Алвеш, Луиш Нету и Жулиано. Ранее сообщалось, что в услугах Кришито заинтересован «Галатасарай».

Действующий контракт 30-летнего итальянца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне Кришито провел 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.