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  • Селюк – о Мутко: «Матрос-моторист продолжает топить российский футбол»

Селюк – о Мутко: «Матрос-моторист продолжает топить российский футбол»

26 декабря 2017, 00:08
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с временным уходом Виталия Мутко с поста президента РФС.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер прекратил свою деятельность в организации на полгода. Его заменит Александр Алаев.

«Матрос-моторист продолжает топить футбол. К сожалению, ничего не изменилось. Люди прекращают карьеру после того, как 20 лет назад дотронулись до чьей-то коленки. А у нас даже экскаватором не выкорчевать.

Все же я надеялся, что у Мутко есть совесть», — сообщил Селюк.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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алекс88
1514236955
Говно не тонет...хоть палками бей...все равно останется
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woyser
1514240484
С каких это пор матросы-мотористы топят суда?)) То что Мутко это мудко и так все знают. Господин Селюк, сравнивать Мутко с матросом - это оскорбление моряков! Извинись *****!
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СашкаГуров
1514240879
вот тут я соглашусь селючкой , нет совести у мУдко
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Axe111
1514246217
Мда, от кормушки не оттянешь
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Томь вперёд
1514250213
Это давно ясно всем, кроме самого Мудко!!!
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Dimon 007
1514259061
Мутко нельзя убрать..., он тогда всех за собой потянет.... вот первых это весь судейский корпус, во вторых это господин Гинер, Миллер и другие... а кому нужен такой скандал перед ЧМ?! Поэтому приостановил работу, а после ЧМ уйдёт... все логично.
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Путник 13
1514262995
Все беды в России от несменяемости власти и отсутствия конкуренции на всех уровнях политической системы ..кто вождю лучше лизнёт тот рулить и будет ..
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yorgenbarenz
1514263666
Про совесть ты зря,зря....При такой должности в России?)))
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bset
1514267706
Один недалекий про другого недалекого. Тут даже комментировать нечего.
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nemolod
1514271541
В советские времена на общественном транспорте висели таблички с надписью :"Совесть пассажира-лучший контролер",но в середине 90-х кто-то фломастером под ним подписал : "Совесть-удел богатых,а мы-люди бедные"!
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