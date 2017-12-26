Селюк – о Мутко: «Матрос-моторист продолжает топить российский футбол»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с временным уходом Виталия Мутко с поста президента РФС.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер прекратил свою деятельность в организации на полгода. Его заменит Александр Алаев.

«Матрос-моторист продолжает топить футбол. К сожалению, ничего не изменилось. Люди прекращают карьеру после того, как 20 лет назад дотронулись до чьей-то коленки. А у нас даже экскаватором не выкорчевать.

Все же я надеялся, что у Мутко есть совесть», — сообщил Селюк.