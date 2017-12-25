Газзаев: «Мутко цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с временным уходом Виталия Мутко с поста президента РФС.

59-летний функционер прекратил свою деятельность в организации на полгода. Его заменит Александр Алаев.

«У президента РФС должна быть чeткая принципиальная позиция! Либо человек полностью берeт на себя ответственность за всe произошедшее, либо отстаивает свою точку зрения. Что это за формулировка «приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода»!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой!

Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошeл судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше?» – сказал Газзаев.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться