В конце февраля в Сочи пройдет семинар для 32 сборных

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин назвал самым сложным событием уходящего года – Кубок конфедераций-2017. На конец февраля намечено следующее масштабное мероприятие перед чемпионатом мира-2018 – семинар сборных в Сочи.

— Какое мероприятие стало для оргкомитета и для вас лично самым сложным в 2017 году?

— Это Кубок конфедераций – 2017. И по продолжительности, и по накалу страстей. Оргкомитет проводил и другие мероприятия, но они были вне соревновательного плана, а это наш первый турнир. Поэтому в июне–июле была настоящая проверка наших способностей. В итоге нам дали высокие оценки, но самое главное — после Кубка конфедераций стала понятна конфигурация ЧМ-2018, чего ожидать от главного события четырехлетия, что работает, а что нет. Совсем недавно мы провели жеребьевку ЧМ-2018. Это было очень интересное и запоминающееся мероприятие, которое прошло в стенах Государственного Кремлевского дворца. Все гости и представители делегаций остались довольны ее организацией и возможностью увидеть предновогоднюю Москву.

— Перед ЧМ-2018 будут еще какие-то масштабные мероприятия?

— Следующее мероприятие — семинар команд, который состоится 27–28 февраля в Сочи. На нем соберутся тренеры и генеральные менеджеры всех 32 сборных, чтобы в деталях обсудить весь спектр вопросов, связанных с проведением чемпионата мира: логистику, судейство, безопасность и многое другое. А дальше уже финишная прямая.